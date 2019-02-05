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20 ilde FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.02.2019 10:28 | Son Güncelleme

BURSA merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23'ü asker, 9'u sivil olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA merkezli 20 ilde, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 23'ü asker, 9'u sivil olmak üzere 32 kişi gözaltına alındı.
Bursa ​İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'TSK'daki yapılanması'na yönelik Bursa merkezli 20 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda, 20'si muvazzaf olan 23 asker ile 9 sivil gözaltına alındı. Farklı illerde gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Bursa'ya getirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdürüldüğü belirtildi.

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