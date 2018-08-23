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20 iPhone ile kayıplara karıştı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.08.2018 09:32 | Son Güncelleme

Hırsızların bu seferki durağı Roseville Galleria’da ki Apple Store oldu. Müşterilerin yoğun olduğu saatte dükkana giren hırsızlar saniyeler içerisinde 20 iPhone ile kayıplara karıştı.

20 iPhone ile kayıplara karıştı

Son dönemde iyiden iyiye popüler hale gelen Apple Store soygunlarına bir yenisi daha eklendi. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz ay Fresno’da bulunan bir Apple Store 4 kapüşonlu hırsız tarafından saniyeler içerisinde soyulmuştu. iPhone ve Mac modellerini hedef alan hırsızlar, kısa bir sürede toplam 26 parça Apple ürünü ile kayıplara karışmıştı. Bu olayın üzerinden çok geçmeden yeni bir Apple Store hırsızlığı daha meydana geldi.

Geçtiğimiz gün Roseville Galleria’da bulunan bir Apple Store’a müşterilerin yoğun olduğu saatlerde 4 hırsız geldi. Spor giyimli olan bu hırsızlar, alışveriş yapan müşterilerin gözleri önünde Apple Store’u soyarak uzaklaştılar. Müşterilerin verdiği demece göre, hırsızlar 20 iPhone, 1 iPad Mini, ve 2 MacBook Pro’yu alarak kayıplara karıştı. Çalınan cihazların piyasa değerinin 20.000 dolar olduğu belirtiliyor.

İşin garip yanı ise hırsızların güpe gündüz ve silahsız bir şekilde bu hırsızlığı yapması. Üstelik müşteriler de hırsızların fotoğrafını çekmek dışında hiç bir engellemede bulunmamışlar. Zaten yukarıdaki görsel de dükkanı soyan hırsızlara ait. Görüldüğü üzere hırsızlar teşhirde bulunan iPhone ve Mac ürünlerini kablolarından keserek topluyorlar.
Şimdilik Apple Store’u soyan hırsızların yakalanamadığı söyleniyor. Polis fotoğrafı yayınlayarak hırsızları tanıyanların derhal kendilerine haber vermesini istedi. Görünen o ki ABD’de Apple Store soymak banka ya da kuyumcu soymaktan çok daha kolay ve zahmetsiz.

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Anahtar Kelimeler:
Hırsızlık kamerada Apple Store iPhone

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