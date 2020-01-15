20 kaçak göçmeni minibüste bırakıp kaçtı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü yakalanacağını anlayınca minibüsten atlayarak kaçtı. Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı.

Alaybey Mahallesi’nde Malkara Bölge Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan 59 ZL 749 plakalı minibüs, takibe alındı. Kovalamaca, Malkara ilçe merkezi yakınlarında minibüs şoförünün araçtan atlayarak kaçmasıyla son buldu. Araçta yapılan aramada, yabancı uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.

Minibüsün içinde lastik bot ve enerji içecekleri ele geçirilirken, kaçan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

