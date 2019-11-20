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20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 21:53 | Son Güncelleme

Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 223 lira ikramiye kazandı. İşte, MPİ 20 Kasım 2019 Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları...

20 Kasım 2019 Şans Topu çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü!nce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 8, 25, 29, 32 ve artı 6 olarak belirlendi.

Şans Topu oyununun 962. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi, 933 bin 223 lira tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 21 kişi 4 bin 300'er lira, 4 artı 1 bilen 240 kişi 501'er lira, 4 bilen 3 bin 116 kişi 48'şer lira, 3 artı 1 bilen 6 bin 626 kişi 27'şer lira, 3 bilen 83 bin 499 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 64 bin 19 kişi 6 lira 20'şer kuruş ve 1 artı 1 bilen 216 bin 184 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kupon, İstanbul'un Başakşehir ilçesinden yatırıldı.

(AA)

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