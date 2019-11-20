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20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2019 22:21 | Son Güncelleme

Sayısal Loto oyununun 1272'inci çekilişi yapıldı. Çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 536 bin 280 liralık ikramiye devretti. İşte, MPİ 20 Kasım 2019 Çarşamba Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

20 Kasım 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 9, 25, 30, 34, 35 ve 42 olarak belirlendi.

Sayısal Loto oyununun 1272. çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 536 bin 280 lira tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 80 kişi 7 bin 256'şar lira, 4 bilen 5 bin 274 kişi 82'şer lira ve 3 bilen 97 bin 823 kişi ise 11 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.

(AA)

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