20 Kasım Amerikan Basınından Özetler

Washington Post, California eyaletinde bazı kasabaları adeta haritadan silen dev orman yangınları nedeniyle çok ciddi konut sıkıntısının baş göstereceğini, evsiz sayısının artacağını, soğuk ve yağışlı havanın etkili olmaya başlayacağı bölgede barınaklardaki yoğunluğun daha da artacağını yazıyor. Gazete, yangında evlerini kaybeden en az 52 bin kişinin otoparklarda kurulan çadırlara, barınaklara, otellere ve akrabalarının yanına sığındığını yazıyor. Ancak özellikle geçici barınaklarda aşırı kalabalık nedeniyle baş gösteren başta mide enfeksiyonu olmak üzere bir takım salgın hastalıklar hızla yayılıyor. Öte yandan yangınlardan sonra bölgede etkili olacak şiddetli yağış dalgası, sel tehdidini de beraberinde getiriyor. Eyalet yetkililerine göre şu anda resmi ölü sayısı 79, kayıp sayısı ise yaklaşık 700 olarak belirlendi. Yetkililer, evsiz kalanlara bir an önce kalıcı barınak sağlamak için çabalıyor. Büyük süpermarketlerin otoparklarında kurulan çadırlarda ve kamplarda kalanların çoğu, ev sigortaları olmadığı için otelde uzun süre kalmaya maddi imkanları elvermeyen Californialıla. Yangınlarda 12 bin konutun kül olduğunu bildiren gazete, maddi imkanları olanların bile otel odası bulmakta zorlandığını, 280 kilometrelik bir hat üzerindeki hemen tüm otellerin dolduğunu yazıyor. Federal Acil Durum Dairesi FEMA ise bin 315 ailenin maddi yardım almak için gereken şartlara uyduğunu, konut sigortası olmayanlaraysa uzun vadeli olarak kalacak yer sağlamak için bölgedeki otel ve motellerle anlaşmalar yapmaya çalıştığını bildiriyor.

Washington Post bugün ayrıca Başkan Trump'ın kızı ve danışmanı Ivanka Trump'ın geçen yıl devlet işleriyle ilgili yüzlerce elektronik posta yazışmasını kendi kişisel adresinden yürüttüğünü bildiriyor. Gazete, Beyaz Saray'da çalışanların etik kurallarına uyup uymadıklarını takip eden yetkililerin, Ivanka Trump'ın 2017'nin büyük çoğunluğunda resmi işlerle ilgili yazışmalarını şahsi elektronik posta adresi üzerinden yaptığını ortaya çıkardığını yazıyor. Habere göre bu durum, Başkan Trump'ın danışmanlarını alarma geçirdi. Bunun nedeni, 2016 başkanlık kampanyasının ana temalarından birini, Dışişleri Bakanı'yken bazı yazışmalarını kendi elektronik posta adresinden yapan rakibi Hillary Clinton'a saldırmak üzerine kuran Donald Trump'ın kızının da benzer davranış içine girmesi. Trump, seçim kampanyası sırasında Hillary Clinton'a sürekli ”sahtekar” yakıştırması yapmış ve Clinton'ı güvenilmez olmakla suçlamıştı. Öte yandan gazete, Beyaz Saray danışmanlarının Ivanka Trump'ın kendi adresinden yaptığı yazışmaların miktarı ve Trump'ın bu konudaki kurallarla ilgili ayrıntıları bilmediği şeklindeki tepkisi karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadığını yazıyor.

Wall Street Journal ise teknoloji şirketlerinin hisselerinin çok sert şekilde düşmesinin milyarlarca dolarlık kayba yol açtığını, dünkü düşüşün çok sayıda yatırımcının teknoloji firmalarına olan güvenini daha da sarstığını bildiriyor. Gazete, Google'ın çatı şirketi Alphabet'in son yükselişten sonra yüzde 20 değer kaybına uğradığını, sanal para birimi Bitcoin'inse bu yıl ilk kez 5 bin doların altına düştüğünü yazıyor. Habere göre teknoloji firmalarının 2018'deki kazanımlarının büyük çoğunluğu, borsadaki dalgalanmalar nedeniyle eridi. Apple ve Facebook gibi sektörün liderleri sayılan firmaların beklentilerin altında öngörülerde bulunması ise yatırımcıların bu firmaların geçmişteki kazanımlarının geçerli gerekçeleri olup olmadığını sorgulamasına neden oldu.

New York Times ise Amerika ve Avrupa'da aşırı sağın yükselişe geçtiği şu dönemde keskin etnik hatlarla bölünmüş olan Bosna'da yaşananların tüm dünya için bir uyarı niteliğinde olduğuyla ilgili bir değerlendirmeye yer veriyor. Gazete, Bosna Hersek'teki derin etnik ayrılıkların, etnik kökene dayalı milliyetçiliğin ne kadar tehlikeli olduğunu kanıtlamada önemli bir örnek oluşturduğunu yazıyor. 1995 yılında Ohio'nun Dayton kentinde dönemin Amerika Başkanı Bill Clinton'un girişimleriyle Boşnak, Hırvat ve Sırp liderler arasında imzalanan Dayton Anlaşması, bölgede daha fazla kan dökülmesine son verse de birleşik bir devlet kurulmasını sağlayamamıştı. Gazete, Dayton Anlaşması'nın savaşın patlak vermesinde rol oynayan milliyetçi elitleri güçlendirdiğini ve yönetimin etnik çizgilere paralellik gösterecek şekilde daha da bölündüğünü kaydediyor. Habere göre Bosna'da savaşa neden olan bölünmeler, körelmek yerine zaman içinde daha da arttı. Örneğin savaş sonrasında dünyaya gelen Boşnak ve Hırvat nesil, farklı okullara gidiyor. Sadece kendi etnik grupları içinde sosyalleşen Boşnak ve Hırvatlar, ortak paylaşım alanları ve deneyimlere hemen hemen hiç sahip değil. Gazete ayrıca yabancı yardımların da katkısıyla ekonominin büyüdüğünü ancak gençler arasındaki işsizliğin neredeyse yüzde 60 olduğunu, bu nedenle çaresizlik içindeki genç Boşnaklar'ın iş olanaklarına kavuşmak için Batı Avrupa'ya göç etmeye çalıştığını bildiriyor.

