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20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde köprüler maviye büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.11.2019 08:02 | Son Güncelleme

UNICEF'in her yıl 20 Kasım'da kutladığı Dünya Çocuk Günü'nde, çocuk haklarıyla ilgili farkındalık oluşturmak için İstanbul'daki boğaz köprüleri ve Galata Kulesi, Ankara'da ise Atakule mavi renkle ışıklandırıldı.

20 Kasım Dünya Çocuk Günü'nde köprüler maviye büründü

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF) yapılan açıklamaya göre, UNICEF tarafından her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Günü, bu yıl aynı zamanda Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşmesi'nin kabul edilişinin 30'ncu yıl dönümüne denk geldi.

Okula gidemeyen, korunmasız ve köklerinden koparılmış milyonlarca çocuğun durumu hakkında farkındalık oluşturmak ve bu çocuklar için büyük önem taşıyan kaynakların sağlanması için harekete geçme çağrısı yapan UNICEF, Türkiye'de sembollerini mavi renk ile ışıklandırarak tarihi mekanlara yansıttı.

İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Galata Kulesi, Ankara'da Atakule bu sabah mavi renkle ışıklandırıldı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
20 kasım dünya çocuk günü UNICEF

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