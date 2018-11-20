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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 17:23 | Son Güncelleme

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, çizdikleri karikatür ve yaptıkları resimlerle dünyanın dört bir yanında acı çeken çocukların sesleri oldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evleri çocukları, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle çizdikleri karikatür ve yaptıkları resimlerle dünyanın dört bir yanında acı çeken çocukların seslerini duyurmaya çalıştı.

Hasan Nail Canat Bilgi Evi ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programda, çizilen karikatürler ve resimler sergilendi.

Programda konuşan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, bir çocuğun gülücüğünün dünyalara bedel olduğunu belirterek, "Çocukları mutlaka dinleyin onların söyleyeceği şeyler önemlidir. Keşke toplumda hep çocukları dinlesek. Başarının da çocuklarla geleceğine inanıyorum. Bizim inancımızdan da gelen bir çocuk sevgimiz var. Bir çocuğun gülücüğü dünyalara bedeldir. Çocuklar gülerse dünya güler." ifadelerini kullandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise "Kundaktaki bebekten 16-17 yaşındaki çocuklara kadar yok edilme politikası güdülen, açlığa terk edilen acımasız bir dünyada yaşıyoruz. Yarının Türkiye’sini oluşturacak olan sizler yaşanan bu dertle dertlenmeli, bunların kurtuluşu için çaba göstermeli ve bununla yetişmelisiniz. Bunu hissederseniz problemi çözersiniz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkan Çağırıcı, programın sonunda Dünya Çocuk Hakları Günü özel etkinliği kapsamında hazırlanan sergiyi gezdi.

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