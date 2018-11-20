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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 18:31 | Son Güncelleme

Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İstanbul Çocuk Eğitimevi kurumlarındaki 320 çocuğun, sanatçılar ve gönüllü avukatlarla yaptığı resimlerin yer aldığı sergi İstanbul Barosu'nda açıldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İstanbul Çocuk Eğitimevi kurumlarındaki 320 çocuğun, sanatçılar ve gönüllü avukatlarla yaptığı resimler, İstanbul Barosu'nda sergilendi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışına, İstanbul Barosu'na üye avukatlar ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyeleri katıldı.

Çocukları sanatla buluşturmayı, onların yeteneklerini keşfetmelerine aracı olmayı, farklı paylaşımlar yaşamalarını ve gelişmelerine katkı sağlamayı hedefleyen çalışma sonucunda düzenlenen sergide, Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İstanbul Çocuk Eğitimevi kurumlarındaki 320 çocuğun, sanatçılar ve gönüllü avukatlarla yaptığı eserlerden 20'si yer alıyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Barosu Çocuk Hakları Merkezi Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği

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