İSTANBUL (AA) - Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İstanbul Çocuk Eğitimevi kurumlarındaki 320 çocuğun, sanatçılar ve gönüllü avukatlarla yaptığı resimler, İstanbul Barosu'nda sergilendi.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü dolayısıyla düzenlenen serginin açılışına, İstanbul Barosu'na üye avukatlar ve Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği üyeleri katıldı.

Çocukları sanatla buluşturmayı, onların yeteneklerini keşfetmelerine aracı olmayı, farklı paylaşımlar yaşamalarını ve gelişmelerine katkı sağlamayı hedefleyen çalışma sonucunda düzenlenen sergide, Maltepe Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve İstanbul Çocuk Eğitimevi kurumlarındaki 320 çocuğun, sanatçılar ve gönüllü avukatlarla yaptığı eserlerden 20'si yer alıyor.

