İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün Dünya Çocuk Hakları günü. Bütün dünyadaki çocukların artık kendi doğal haklarıyla, o haklardan mahrum olmadan yaşayabildiği bir dünya temenni ediyorum. Üzerimize düşen görevler olduğu bilinciyle Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Çocuk Meclisi de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İBB Çocuk Meclisi üyeleri İlk olarak TÜBİTAK'ın Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Sergi Salonu'nda düzenlediği İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu Proje sergisini gezdi.

Daha sonra Sultanbeyli’de Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Çalıştayı’na katılan İBB Çocuk Meclisi üyeleri programda Türkiye’de bulunan Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.