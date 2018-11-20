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20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.11.2018 21:00 | Son Güncelleme

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı - İBB Çocuk Meclisi üyeleri de Türkiye’de bulunan Suriyeli çocuklarla bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Mevlüt Uysal, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Uysal, İBB Meclisi'nde yaptığı konuşmada, "Bugün Dünya Çocuk Hakları günü. Bütün dünyadaki çocukların artık kendi doğal haklarıyla, o haklardan mahrum olmadan yaşayabildiği bir dünya temenni ediyorum. Üzerimize düşen görevler olduğu bilinciyle Dünya Çocuk Hakları Günü’nü kutluyorum. Çocuklarımıza daha iyi bir gelecek ve daha iyi bir dünya diliyorum" ifadelerini kullandı.

İBB Çocuk Meclisi de 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi. İBB Çocuk Meclisi üyeleri İlk olarak TÜBİTAK'ın Ümraniye Belediyesi Kültür Sanat Sergi Salonu'nda düzenlediği İstanbullu Çocukların Doğaya ve Kente Uyumu Proje sergisini gezdi.

Daha sonra Sultanbeyli’de Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen Çocuk Hakları Çalıştayı’na katılan İBB Çocuk Meclisi üyeleri programda Türkiye’de bulunan Suriyeli çocuklarla bir araya geldi.

Çocukların, Birleşmiş Milletler'den ve tüm dünyadan isteğinin savaşlardan dolayı hiçbir çocuğun evini ve yurdunu terk etmek zorunda kalmaması olduğunu dile getiren İBB Çocuk Meclisi Başkanı Dilara Kıymaz, renkleri farklı olsa da, aynı dili konuşamasalar da çocukların yan yana geldiğinde birbirlerini anladığını söyledi.

İBB Çocuk Meclisi üyeleri programdan sonra ülkelerindeki savaş nedeniyle Türkiye'de bulunan 100 Suriyeli çocuğa çeşitli hediyeler verdi ve eğitim faaliyetlerine katıldı.

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