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20 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2020 11:08 | Son Güncelleme

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle birlikte 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Ankara'nın da aralarında olduğu 20 kentte yeni kısıtlamalar getirildi.

20 kentte yeni koronavirüs kısıtlamaları!

Sosyal mesafe ve maske takmak gibi bireysel önlemlere uyulmaması nedeniyle vaka artışının yaşandığı Türkiye’de bazı yasaklar yeniden uygulamaya kondu. Pek çok ilde 65 yaş ve üzeri vatandaşların kentte dolaşımı sınırlandırıldı. Ankara, Kastamonu, Kütahya, Eskişehir, Erzincan, Ordu ve Bursa’da dün açıklanan yeni tedbirlerle birlikte Türkiye’de 65 yaş ve üzeri vatandaşlara sınırlama getirilen kent sayısı 20’ye yükseldi.

Daha önce kadar Siirt, Düzce, Yalova, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya, Kayseri, Gaziantep, Van, Elazığ, Bartın, Aksaray ve Bitlis’te de 65 yaş ve üstündekiler için kısıtlama kararları açıklanmıştı.

ANKARA'DA SIKI TEDBİRLER

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nca alınan tedbirler şöyle:

  • Covid-19 tanılı ya da temaslısı olması nedeniyle evde izolasyona alınan kişilerin, belirlenen izolasyon koşullarına uymaları elektronik imkanlar da dahil olmak üzere her türlü tedbir alınarak sağlanacak.

  • Tedbirlerin sahada etkin şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla kurulan Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde “Mahalle Denetim Ekipleri” oluşturulacak. Bu ekipler, mahallelerinde tespit edilen ve karantinaya alınan kişileri birebir takip edecek.

  • Yaygın ve etkin şekilde mahalle bazlı izleme ve takip çalışmalarını yürütebilmesi için mahalle denetim ekiplerinde; kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve kolluk birimleri personelinin yanı sıra okul müdürleri ve öğretmenleri, din görevlileri, muhtarlar ve azalar, apartman ve site yöneticisi temsilcileri ve kolluk personeli görevlendirilecek.

  • Taksi, dolmuş ve toplu ulaşım araçlarında şoför mahalli ile yolcular arasında fiberglas ile bölümleme yapılacak.

  • 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların düğün, cenaze, taziye, pazaryeri, sosyal faaliyetler vb. gibi topluca bulunulan alanlara girmeleri kısıtlanacak.

  • Sokak düğünlerinde düğün süresi azami iki saat olacak; toplu yemek verilmesi yasaklanacak.

  • “Hayat eve sığar (HES)” uygulaması, tüm kamu kurumlarında randevu talepleri öncesi ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılacak.

  • 65 yaş ve üzeri vatandaşlara, toplu ulaşım araçlarının yoğun olduğu zamanlarda bu araçları kullanmamaları tavsiye edilecek.

  • Yapılan her türlü bilgilendirmeye karşın evde izolasyon yükümlülüğünü ihlal ettiği tespit edilenler hakkında; Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi uyarınca idari para cezası uygulanacak.

    • BURSA

    Bursa Valiliği, 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların 08.00-10.00 ve 16.30-19.30 saatlerinde toplu taşıma araçlarını kullanmalarının yasaklandığını duyurdu. Bursa’da ayrıca, söz konusu kişilerin semt pazarı ve pazar yerlerine 08.00-14.00 saatleri dışında girişi de yasaklandı.

    Kentte 65 yaş ve üstü vatandaşların gelin, damat ve sünnet çocuğunun birinci ve ikinci derece yakınları hariç düğün, nişan, nikâh, sünnet gibi etkinliklere katılması; sinema, konser, tiyatro, gösteri merkezi gibi yerlere girişine de yasak getirildi.

    KÜTAHYA

    Kütahya’da da 65 yaş ve üstü vatandaşların, belirlenen cadde ve sokaklardaki alanlara, hafta sonları 12.00-19.00 saatleri, hafta içi 16.00-19.00 saatleri arasında girmesi yasaklandı.

    Ayrıca, 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine saat 12.00’den sonra girmesi, toplu taşıma araçlarına da 07.00-10.00 ve 17.00 -22.00 saatleri arasında binmesi yasaklandı.

    KASTAMONU

    Kastamonu Valiliği de köylerde veya sokaklarda yapılan düğün (gelin alma, kına dahil), nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin süresinin aynı gün içinde kalacak şekilde en erken sabah 08.00’de en geç gece 22.00 saatleri arasında, en fazla 3 saatte bitecek şekilde yapılmasına karar verildiğini duyurdu.

    ESKİŞEHİR

    Eskişehir’de de 65 yaş ve üzeri kişilerin düğün, cenaze, taziye, pazar yeri, sosyal faaliyetler gibi alanlara girişleri kısıtlandı.

    ERZİNCAN

    Erzincan’da ise acil olmayan ameliyatların ertelenmesi, 65 yaş üstü vatandaşlar ile hastanede yapılacak ameliyatlarla ilgili bir dizi ek tedbirler alındı. Valilik’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, kent genelinde 65 yaş ve üzeri vatandaşların pazar yerlerine, düğün merasimlerine ve cenaze törenlerine katılmaları, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltmak adına taziye merasimlerinin yasaklanmasına karar verildi.

    Düğün, gelin alma, kına dahil, nişan, sünnet düğünü gibi etkinliklerin 20:00 ile 22:30 saatleri arasında yapılması, ayrıca bu etkinliklerde havai fişek kullanımının yasaklanması kararlaştırıldı.

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