20 kilo kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı zehir tacirlerine düzenlendiği operasyonda 20 kilo kokain ele geçirdi. Narkotik köpeği ’Atak’ın da katıldığı operasyon sonrası, uyuşturucu maddeleri torbacılara satma hazırlığında olan 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon anı kameraya yansıdı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçısı bir şahsın, ’torbacı’ olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına uyuşturucu madde temin ettiği bilgisini aldı. Yapılan araştırma sonucunda uyuşturucu maddenin E.A. isimli şahıs tarafından Kartal ve Ümraniye ilçelerinde bulunan torbacılara dağıtımının yapıldığı tespit edildi. Yapılan araştırmaların sonunda şahsın kullandığı aracın plakası belirlendi.

Zehir tacirlerine jandarmadan suçüstü

Jandarma ekipleri, şüphelileri adım adım takibe başladı. E.A.’nın Ümraniye ilçesi Esentepe Mahallesi’nde bulunan bir apartman dairesine giriş yaptığı görüldü. Yapılan fiziki takip ve detaylı araştırma neticesinde, uyuşturucu ticaretinin bu adresten yapıldığı tespit edilerek operasyon için düğmeye basıldı.