20 kilo kokain ele geçirilen operasyon anı kamerada

Evin her köşesinden kokain çıktı

Şüphelilerin adresine baskın düzenleyen ekipler, 2 şüpheli etkisiz hale getirildikten sonra narkotik dedektör köpeği ’Atak’ ile dairede arama yaptı. Salondan banyoya, oturma odasından mutfağa kadar her yerin imalathaneye çevrildiği, kokainin her bir odada ayrı bir işlemden geçtiği görüldü.

Aramalarda evin çeşitli yerlerine gizlenmiş vaziyette toplam 20 kilo kokain, 1 şişe amonyak çözelti, 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca şarjörü, 1 hassas terazi, 1 adet kokaini kalıp haline getirmek için kullanılan press makinesi, 2 baskı kalıbı, 2 hidrolik kriko ile suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Mutfak dolabında bulunan amonyak çözeltinin temizlik için değil, toz kokaini taş kokain haline getirmek için kullanıldığı anlaşıldı. Operasyon anı ise kameraya yansıdı.

Yakalanan 2 şüpheliden 1’i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bağlantılı olduğu kişilere yönelik geniş çaplı soruşturmaya devam ediliyor.