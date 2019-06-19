HABER

20 kilometre yol katedilerek toplanan mantar 70 liradan satılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2019 15:42 | Son Güncelleme

BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayanlar, dağlarda yetişen 'kınkor' mantarını 20 kilometre yol katederek toplayıp, kilogramını 70 TL'den satıyor.

Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), (DHA)- BİNGÖL'ün Karlıova ilçesinde yaşayanlar, dağlarda yetişen 'kınkor' mantarını 20 kilometre yol katederek toplayıp, kilogramını 70 TL'den satıyor. Karlıova ilçesindeki dağların yüksek kesimlerinde yetişen mantar, tezgahlardaki yerini aldı. Yöre halkı, 'Kınkor' diye isimlendirilen mantarı toplamak için 20 kilometre yol katediyor. 2 bin 500 rakımlı Bingöl Dağı'nda yetişen mantarı toplayıp, ilçe merkezinde kilogramını 70 TL'den satışa sunuyor. ZORLU YOLCULUK SABAHIN İLK IŞIKLARINDA BAŞLIYOR Birçok ailenin geçim kaynağı haline gelen 'Kınkor', dağların dik tepelerinde ve sarp geçitlerde yetişiyor. Sabahın ilk ışıklarında yola çıkanlar, gün boyu 6-7 kilogram mantar toplayabiliyor. Günde 100 kilograma yakın mantar sattığını söyleyen Tekin Bingöl, mantarının büyük zorluklarla toplandığından dolayı fiyatının yüksek olduğunu belirtti. Yöre halkının topladığı mantarları satın alıp, sattığını anlatan Bingöl, "Kınkor mantarı geçim kaynağımız. Her yıl bahar aylarının gelmesiyle birlikte, yaklaşık bir aylık sürede bu mantarlar toplanıyor. Toplanması çok zor. Yaklaşık 20 kilometre yol yürüyerek, mantarları topluyoruz. Kınkor mantarı, tadı güzel olduğu için, kuzu etinden lezzetli olduğu için, ilçe dışından da büyük ilgi görüyor" dedi.

PARTNERGören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!Gören Bodrum sanıyor ama bakın burası neresi!
Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas Zindanları'nı gezdiBakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas Zindanları'nı gezdi
’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs üzerindeki yazılar dikkat çekti’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs üzerindeki yazılar dikkat çekti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

Mansur Yavaş hakkında soruşturma başlatıldı!

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

O sözlere sert eleştiri! 'Sen git Hatice'nin altına...'

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Hanife'den sütyen tepkisi! "Sütyenle gezeceğim var mı problem"

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Küçükkaya açıkladı: FOX TV, The Marmara otele dava açıyor

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Saadet Partisi'nin İstanbul adayı Gökçınar'dan TRT'ye çağrı!

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

Bu kişiler 23 Haziran'da oy kullanamayacak

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Katliam gibi kavganın görüntüleri ortaya çıktı!

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Son dakika: Çanakkale Ayvacık'ta deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Trabzon'un Araklı ilçesindeki selde ölü sayısı 5'e yükseldi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli’de 3 terörist etkisiz hale getirildi

Sezonu erken açtılar, 68 kişiyi boğulmaktan kurtardılar

Plajlar doldu taştı! Sayı 2 haftada 68'e ulaştı

Cezayir açıklarında Türkiye'den operasyon!

Türkiye'den Cezayir açıklarında operasyon!

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan'dan 23 Haziran açıklaması

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

Rize'de valilik uyardı, sel alarmı verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.