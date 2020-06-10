HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 20 kişide koronavirüs çıktı, yaylaya giriş-çıkış kontrol altına alındı

20 kişide koronavirüs çıktı, yaylaya giriş-çıkış kontrol altına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 18:05 | Son Güncelleme

Kütahya'da merkeze bağlı Uluköy Yaylası'nda hayvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine hastaneye kaldırıldı. 20 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıkınca yaklaşık 90 kişinin bulunduğu yaylaya giriş ve çıkış jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

20 kişide koronavirüs çıktı, yaylaya giriş-çıkış kontrol altına alındı

Kütahya'ya yaklaşık 60 kilometre uzaklıktaki Uluköy Yaylası'nda çadır kurup, havvancılık yapan 20 kişi, koronavirüs belirtileri göstermeleri üzerine Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 20 kişiye yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı ile alınan kararla, 90 kişinin yaşadığı yaylaya giriş ve çıkışlar jandarma ekiplerince kontrol altına alındı.

Kütahya Valiliği'nin, İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı kararıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluköy Yaylası'nda Koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesi nedeniyle; yayla yerleşkesine giriş çıkışların ikinci bir emre kadar kontrol altına alınmasına, yayla yerleşkesine ziyaret, piknik gibi nedenlerle yapılacak ziyaretlerin engellenmesine, günübirlik ve kısa süreli giriş çıkışlara izin verilmemesine, yayla yerleşkesine hayvan otlatmak için uzun süreli ikamet edecek vatandaşların girişlerine izin verilmesine, halihazırda yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin yerleşke dışına çıkışlarına müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesine girenlerin ayrı çadır kurmalarına, mevcut çadırlarda kalanların yanına yerleşmelerine müsaade edilmemesine, hayvan otlatmak maksadıyla yayla yerleşkesinde ikamet edenlerin civardaki otlaklarda hayvan otlatılmasına izin verilmesine, hayvan, süt, peynir alım satımı ve yerleşkede ikamet edenlerin sebze, bakliyat, market ihtiyaçları gibi ticari faaliyetlerinin kolluk kuvvetleri kontrolünde belirlenen bir alanda kontrollü bir şekilde Kovid-19 kapsamında tedbirler (maske, sosyal mesafe vs.) alınarak müsaade edilmesine karar verilmiştir."

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İşte 2020 yılının en popüler telefonları İşte 2020 yılının en popüler telefonları
AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

En Çok Okunan Haberler

15 Temmuz'dan sonra irtibatını kesmemiş

15 Temmuz'dan sonra irtibatını kesmemiş

Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

Serenay Sarıkaya'nın mesajlarını ifşa etti!

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı

İçişleri Bakanlığı'ndan asker uğurlama uyarısı

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

İstanbul trafiğine mesai çözümü! Değişiyor...

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Bikinili pozuna yarım milyonu aşkın beğeni!

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

Antikor testleri 81 ilde pazartesi başlıyor

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Van'da patlama! 2 işçi şehit oldu

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Vali, 'Vakalar arttı' dedi ve uyardı: Erteleyin

Diğer Haberler
Eskişehir Teknik Üniversitesi'nde koronavirüs paniği!

Üniversitede koronavirüs paniği! Testi pozitif çıktı ve...

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan ikinci dalga uyarısı: Tablo çok daha ağır olur

Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan ikinci dalga uyarısı: Tablo çok daha ağır olur

Trabzon'dan acı haber! Akıma kapılarak hayatını kaybetti

Acı haber! Akıma kapılarak hayatını kaybetti

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

AK Parti'li Akbaşoğlu'ndan Ayasofya açıklaması

İzmit Belediyesi koronavirüs iddialarına yanıt verdi

İzmit Belediyesi koronavirüs iddialarına yanıt verdi

10 yaşındaki Eymen’in ölümüne yol açan hemşirenin görüntüleri şoke etti

10 yaşındaki Eymen’in ölümüne yol açmıştı! O hemşirenin görüntüleri şoke etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.