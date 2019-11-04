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20 kişiyi zehirleyen alkolü kendisi yapmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 13:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de dün 20 kişinin sahte alkolden zehirlenmesi üzerine çalışma yapan polis, alkolü yoğun bakımda tedavi gören M.C.'nin kendisinin evde yaptığını belirlendi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de dün 20 kişinin sahte alkolden zehirlenmesi üzerine çalışma yapan polis, alkolü yoğun bakımda tedavi gören M.C.'nin kendisinin evde yaptığını belirlendi.
Melikgazi ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde meydana gelen olayda Kocasinan ilçesinde oturan T.A.'nın evindeki asker eğlencesine katılan 20 kişilik arkadaş grubu alkol aldı. 20 kişi, ilerleyen saatlerde rahatsızlanmaları üzerine Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Alkolden zehirlendikleri belirlenen gençlerden 14'ü, tedavilerinin ardından taburcu edildi, 6'sı ise yoğun bakımda tedaviye alındı.
Olayla ilgili inceleme başlatan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençlerin içtiği içkiyi, yoğun bakımda tedaviye alınan M.C.'nin (20) getirdiğini belirledi. M.C.'nin ailesiyle birlikte yaşadığı merkez Melikgazi ilçesi Battalgazi mahallesindeki evine yapılan baskında içki yapımında kullanılan ölçü, kömür tozu ve malzemeler ele geçirildi. 6 kişinin hastanede tedavisi sürüyor.

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