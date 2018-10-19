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20 konsolosluk çalışanı ifade verdi; toplamda 45 kişi ifade verecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:14 | Son Güncelleme

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 45 kişinin ifadesine başvuracak.

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu çalışanı 45 kişinin ifadesine başvuracak. Soruşturma kapsamında bugün Başkonsolosun makam şoförünün de aralarında bulunduğu 20 çalışanın ifadesi alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Savcılığı'nca 2 Ekim günü Suudi Arabistan Konsolosluğu'na girdikten sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmada, bugün Başkonsolosun makam şoförü, muhasebeci, teknik servis sorumlusu, santral çalışanı gibi görevlerde bulunan 20 konsolosluk çalışanının ifadesi alındı. Türk ve yabancı konsolosluk çalışanları bugün akşam saatlerinde ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldiler. Soruşturmanın yürütüldüğü 7.kata çıkan çalışanlar, tek tek savcılığa çıkarak ifade verdi. Savcılıkça, 25 çalışanın daha ifadesinin alınmasına önümüzdeki günlerde devam edileceği öğrenildi.
(FOTOĞRAF)

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