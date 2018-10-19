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20 KONSOLOSLUK ÇALIŞANININ İFADE İŞLEMİ TAMAMLANDI (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 20:04 | Son Güncelleme

Özden ATİK / İstanbul DHA Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğu çalışanlarından 20 kişinin, Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alındı.

Özden ATİK / İstanbul DHA
Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğu çalışanlarından 20 kişinin, Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alındı. Bugün için ifade işleminin tamamlandığı ve toplamda 45 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

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-Adliye koridorundaki çalışanlar

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