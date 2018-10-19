20 konsolosluk çalışanının ifade işlemi tamamlandı (1)

Özden ATİK/İSTANBUL,(DHA)-KAYIP Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı soruşturması kapsamında Suudi Arabistan Konsolosluğu çalışanlarından 20 kişinin, Cumhuriyet savcılığı tarafından ifadesi alındı. Bugün için ifade işleminin tamamlandığı ve toplamda 45 kişinin ifadesinin alınacağı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

