“20 Latin Amerika Ülkesi Yüzde 40 Aşı Hedefine Ulaşamıyor”

Dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen pandemi sürecinde kayıt altına alınan can kayıplarının yüzde 30’a yakını Latin Amerika ülkelerinde gerçekleşti.

Nüfusa oranla en çok can kaybının gerçekleştiği ülke olan Peru, ölü sayısının 300 bine yaklaştığı Meksika ve 616 bini aşan can kaybıyla Brezilya en fazla ölümün görüldüğü ülkeler sıralamasında ilk altıda yer alıyor.

Geçen yıl son 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşayan Latin Amerika’da birçok ülkenin pandemiyle mücadele edebilecek yeterli ekonomik güce ve sağlık sistemi ve alt yapısına sahip olmaması uluslararası kurumların bölgeye dair endişelerinin artmasına neden oluyor.

Omicron bölgeye ulaştı

Kasım ayı sonunda Brezilya’da tespit edildikten sonra kısa sürede Arjantin, Şili ve Meksika’ya da ulaştığı tescillenen Omicron varyantının bölgedeki diğer ülkelere de ulaşmasının sadece zaman meselesi olduğu bildiriliyor.

Uluslararası kuruluşlar virüsle ve pandeminin yol açtığı tahribatla mücadele etmenin en etkin yolunun aşılama faaliyetlerini hızlandırmaktan geçtiğini belirtiyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü’ne (PAHO) göre bölge nüfusunun yüzde 55’i iki doz aşısını oldu ancak Latin Amerika ve Karayipler’deki yirmi ülke, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl sonu için koyduğu nüfusun en az yüzde 40’ının aşılanması hedefine ulaşamayacak.

PAHO direktörü Carissa F. Etienne özellikle Guatemala(yüzde 23,38), Jamaika (yüzde 17,97) ve Haiti (yüzde 0,58) gibi ülkelerde durumun daha kritik olduğuna dikkat çekiyor.

PAHO’nun bugüne kadar bölge ülkelerine toplamda 72 milyon doz Corona virüs aşısı temin ettiğini söyleyen Etienne ayrıca AstraZeneca, Sinovac ve Sinopharm gibi ilaç firmalarıyla da anlaşmalar yapıldığını kaydetti

Etienne, bölgedeki aşılama sürecindeki sorunlardan birinin de yerliler ve 65 yaş üzeri kişiler gibi risk grubundaki kesimlere yeterli öncelik verilmemesi olduğunu söyledi.

Etienne riskli grupların aşılanmasının hem virüse yakalandığında hayati risklerinin yüksek olması hem de olası yeni bir dalgada hastanelerin dolarak hizmet göremez hale gelmesinde en büyük kesimi oluşturması bakımından önemli olduğunu belirtiyor.

