HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “20 Latin Amerika Ülkesi Yüzde 40 Aşı Hedefine Ulaşamıyor”

“20 Latin Amerika Ülkesi Yüzde 40 Aşı Hedefine Ulaşamıyor”

12.12.2021 23:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Latin Amerika ve Karayipler’deki yirmi ülkenin, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl sonu için koyduğu nüfusun en az yüzde 40’ının aşılanması hedefine ulaşamayacağı belirtiliyor

Dünya nüfusunun yüzde 8’ini oluşturmasına rağmen pandemi sürecinde kayıt altına alınan can kayıplarının yüzde 30’a yakını Latin Amerika ülkelerinde gerçekleşti.

Nüfusa oranla en çok can kaybının gerçekleştiği ülke olan Peru, ölü sayısının 300 bine yaklaştığı Meksika ve 616 bini aşan can kaybıyla Brezilya en fazla ölümün görüldüğü ülkeler sıralamasında ilk altıda yer alıyor.

Geçen yıl son 120 yılın en ağır ekonomik krizini yaşayan Latin Amerika’da birçok ülkenin pandemiyle mücadele edebilecek yeterli ekonomik güce ve sağlık sistemi ve alt yapısına sahip olmaması uluslararası kurumların bölgeye dair endişelerinin artmasına neden oluyor.

Omicron bölgeye ulaştı

Kasım ayı sonunda Brezilya’da tespit edildikten sonra kısa sürede Arjantin, Şili ve Meksika’ya da ulaştığı tescillenen Omicron varyantının bölgedeki diğer ülkelere de ulaşmasının sadece zaman meselesi olduğu bildiriliyor.

Uluslararası kuruluşlar virüsle ve pandeminin yol açtığı tahribatla mücadele etmenin en etkin yolunun aşılama faaliyetlerini hızlandırmaktan geçtiğini belirtiyor.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü’ne (PAHO) göre bölge nüfusunun yüzde 55’i iki doz aşısını oldu ancak Latin Amerika ve Karayipler’deki yirmi ülke, Dünya Sağlık Örgütü’nün bu yıl sonu için koyduğu nüfusun en az yüzde 40’ının aşılanması hedefine ulaşamayacak.

PAHO direktörü Carissa F. Etienne özellikle Guatemala(yüzde 23,38), Jamaika (yüzde 17,97) ve Haiti (yüzde 0,58) gibi ülkelerde durumun daha kritik olduğuna dikkat çekiyor.

PAHO’nun bugüne kadar bölge ülkelerine toplamda 72 milyon doz Corona virüs aşısı temin ettiğini söyleyen Etienne ayrıca AstraZeneca, Sinovac ve Sinopharm gibi ilaç firmalarıyla da anlaşmalar yapıldığını kaydetti

Etienne, bölgedeki aşılama sürecindeki sorunlardan birinin de yerliler ve 65 yaş üzeri kişiler gibi risk grubundaki kesimlere yeterli öncelik verilmemesi olduğunu söyledi.

Etienne riskli grupların aşılanmasının hem virüse yakalandığında hayati risklerinin yüksek olması hem de olası yeni bir dalgada hastanelerin dolarak hizmet göremez hale gelmesinde en büyük kesimi oluşturması bakımından önemli olduğunu belirtiyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Köpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kameradaKöpeğin boğazını sıkıp işkence yaptı! Dehşet anları kamerada
PARTNER Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor Yemeyen bin pişman! O hastalığa kalkan oluyor
Trump, Kuzey Kore liderine verdiği ilginç hediyeyi açıkladıTrump, Kuzey Kore liderine verdiği ilginç hediyeyi açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

Omicron'da bu belirtiye dikkat! Vakaların yüzde 89'unda görüldü

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

7 yaşındaki kızının boğazını kesti

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Merakla beklenen Survivor 2022 kadrosu belli oldu! Acun açıkladı

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Türk futbolunu sarsacak iddia!

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Milli Eğitim Bakanı'ndan uzaktan eğitim açıklaması

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

Yüzüne asit atmıştı! Şikayetini geri çekti ve evlendi

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Cazibesine kapılıp kendimizi kaybettik

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Ormanlık alanda yarı çıplak halde yakalanan adamın ifadesi 'pes' dedirtti

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

Erdoğan duyurdu: Yeni düzenleme geliyor! Cezası artacak

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

İmamoğlu'ndan Soylu'nun iddialarına sert yanıt

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.