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20 lira kapora verdi, 2 bin lira değerinde altın çaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.12.2019 18:30 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında iki altın kolye ucu ayırtıp 20 lira kapora verdikten sonra, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak değeri 2 bin lira olan başka bir kolye ucunu çalarak, kayıplara karıştı.

Tolga TAHÇI/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli, müşteri gibi girdiği kuyumcu dükkanında iki altın kolye ucu ayırtıp 20 lira kapora verdikten sonra, işyeri sahibinin dalgınlığından faydalanarak değeri 2 bin lira olan başka bir kolye ucunu çalarak, kayıplara karıştı. Olay, dükkanın güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, dün 15.00 sıralarında Tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi dükkana giren kimliği henüz belirlenemeyen bir şüpheli, kuyumcu Mehmet Emin Turan'a (28) kolye ucu almak istediğini söyledi. Turan, kolye uçlarını gösterdikten sonra iki model beğenen şüpheli, 20 lira kapora vererek kolye uçlarını ayırttı. Turan başka müşteriyle ilgilendiği sırada, yaklaşık 2 bin lira değerinde olan başka bir kolye ucunu alıp ceketinin cebine koyan şahıs dükkandan ayrıldı. Bir kolye ucunun eksik olduğunu fark eden Turan, kamera kayıtlarını izleyince soyulduğunu anladı. Bunun üzerine emniyete giden Turan, şikayetçi oldu.
HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Öte yandan yaşanan hırsızlık olayı, dükkanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şahsın kendisine gösterilen kolye uçlarına bakarken, Turan başka bir müşteriyle ilgilendiği sırada kolye ucunu çalıp avucunun içinde aldıktan sonra cebine koyup kuyumcudan ayrıldığı görülüyor.
Hırsızlığı kolye ucunun sayımda eksik çıktıktan sonra farkına vardığını söyleyen Turan, "Her akşam dükkanı kapatmadan önce sayım yapıyoruz. Dün akşam sayım yaparken, bir ürünün eksik olduğunu fark edip kamera kayıtlarını izledik ve şahsın kolye ucunu çaldığını fark ettik. Aslında kendisinden de şüphelenmiştim. İki kolye ucu ayırtıp 20 lira kaparo verdikten sonra akşam geleceğini söyledi. Ancak gelen giden olmadı. Ben de hemen şikayetçi oldum. Şahsı daha önce hiç görmedim. Daha önce birkaç kez daha hırsızlık olayı yaşamıştık. Şikayetçi olduktan sonra bulunmuşlardı. Yine bulunacağına inanıyorum" dedi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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