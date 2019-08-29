'20 liralık borç' kavgasında bıçaklanıp, ağır yaralandı

Berktuğ ÖNCÜ- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, Hasan A. (19), borç verdiği 20 lirayı almak isteyince çıkan kavgada Engin T.'yi (28) bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan Hasan A., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, Osmangazi ilçesine bağlı Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Caddesi'nde meydana geldi. Engin T., iddiaya göre, kendisine 20 lira borcu olan Hasan A.'yı telefonla arayarak, parayı vermesini istedi. Bir süre telefonda tartışan ikili, daha sonra buluşmak için sözleşti. Anlaştıkları yerde buluşan Hasan A. ile Engin T., burada da tartışmaya devam etti. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Hasan A., yanında getirdiği bıçağı Engin T.'ye 3 yerinden sapladı. Ağır yaralanan Engin T., kanlar içinde yere yığılırken, Hasan A. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Engin T.'yi ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Engin T.'nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

'DAYANAMADIM, BIÇAKLADIM'

Polis ekipleri ise kaçan Hasan A.'yı kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Hasan A.'nın, emniyetteki ifadesinde, ''Engin, uyuşturucu bağımlısı. 20 TL borcum olduğunu iddia edip, küfürler ediyor. Gece yolda yürüyen annemden de para istemiş. Buluşunca dayanamadım, bıçakladım'' dediği öğrenildi.

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