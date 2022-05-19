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20 liralık kazı kazan bileti aldı, hayatı değişti!

19.05.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de bir vatandaş, 20 liraya aldığı kazı kazan kuponundan 1 milyon Türk lirası kazandı. İkramiyeyi alan 33 yaşındaki maden işçisi, kazandığı parayla ilk olarak otomobil satın alacağını ifade etti.

20 liralık kazı kazan bileti aldı, hayatı değişti!

İzmir'in Kınık ilçesinde seyyar bayiden kazı kazan oynayan 33 yaşındaki Kudret Yıldırım, kazıdığı 20 TL'lik kupondan 1 milyon TL ikramiye kazandı. İkramiyeyi alan maden işçisi Yıldırım, bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi.

1 MİLYON LİRA KAZANDI

Kınık'ta yaşayan maden işçisi evli, 3 çocuk babası Kudret Yıldırım, 14 Mayıs'ta ilçe merkezindeki seyyar bayii Hakan Halis'ten 'Milyonerler Kulübü' adı verilen kazı kazan kuponu aldı. 20'TL'lik kuponu kazıyan Yıldırım, 1 milyon lira ikramiye kazandı. Yıldırım, büyük sevinç yaşadı.

Kazandığı ikramiyeyi geçen 17 Mayıs'ta, İstanbul'a giderek alan Kudret Yıldırım, Kınık'a geri döndü. Yıldırım, kazandığı para ile bir otomobil alacağını, evinin ihtiyacını gidereceğini ve ileriye dönük yatırım yapacağını söyledi. (DHA)

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Milli Piyango İzmir
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