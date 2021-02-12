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20 liralık musluk için cami cemaatini susuz bıraktılar

12.02.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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20 liralık musluk için cami cemaatini susuz bıraktılar

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Medine Ravza Camisi’nin abdesthane ve tuvaletindeki 23 musluk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesi Fatih Mahallesi’nde bulunan Medine Ravza Camisi’nin abdesthane ve tuvaletindeki 23 musluk kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Cami cemaati cuma namazı öncesinde susuz kalırken, hırsızlara da tepki gösterdi.
Olay, yatsı namazı sonrası Fatih Mahallesi’ndeki Medine Ravza Camisi’nde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, caminin abdesthane ve tuvaletteki musluklarını söküp çaldı.

Cuma namazı öncesi susuz kaldılar
Sabah saatlerinde camiye gelen görevliler, muslukların yerinde olmadığını gördü. Cuma namazına gelen vatandaşlar da muslukların yerinde olmadığını görünce şok yaşadı. Sonrasında polis ekiplerine haber verildi. Olay yerinde inceleme yapan polisler hırsızları bulmak için çalışma başlattı. Cami cemaatinden Cemil Bolat, "Akşam yatsı namazı sonrasında camiyi kilitliyoruz. Sabah arkadaş buraya gelince muslukların olmadığını gördü. Polislere haber verdik. Bu 3’üncü kez oluyor. Bizler artık bıktık bunu yaşamaktan. Bugün de cuma namazı var. Cami cemaati abdest alacak yer bulamıyor. Musluklarımız yok” diyerek tepki gösterdi.

20 liralık musluk için cami cemaatini susuz bıraktılar

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