20 Mart Dünya Mutluluk Günü: Mutlu olmanın beş yolu

Tıpkı öğrenmek, gelişmek ve başarılı olmak için sürekli çalışan müzisyenler ve sporcular gibi siz de daha mutlu olmak için antrenman yapabilirsiniz.

Profesör Laurie Santos, Yale Üniversitesi'nde "Psikoloji ve Mutlu Yaşam" dersi veriyor.

Üniversitenin 317 yıllık tarihinde en popüler ders olmuş ve 1200 kayıtlı öğrenci ile rekor kırmış.

Laurie Santos, "Mutluluk hali kendiliğinden gelmez, bu konuda gelişmek için pratik yapmanız gerekir" diyor ve ekliyor:

"Mutlu olmak için bilinçli bir çaba göstermek gerektiğini bilimsel çalışmalar doğruluyor. Ama kolay değil tabii, biraz zaman alıyor"

Santos, mutluluğun kendiliğinden gelmeyeceğini, bu konuda pratik yapmak gerektiğini söylüyor. Mutluluğa giden yol konusunda beş önerisi var:

1. Minnettarlık listesi

Santos, öğrencilerinden bir hafta boyunca her gece bir liste yapıp hangi konularda minnet duyduklarını yazmalarını istiyor.

"Bu çok basit bir fikirmiş gibi gelebilir, ama bu egzersizi düzenli yapan öğrencilerin daha mutlu olduğunu görüyoruz" diyor.

2. Daha fazla ve daha kaliteli uyku

Bir hafta boyunca her gece sekiz saat uyuyun. Santos, bunun en zor egzersizlerden biri olduğunu söylüyor.