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20 Mart Dünya Mutluluk Günü: Mutlu olmanın beş yolu

BBC BBC
20.03.2019 08:19 | Son Güncelleme

20 Mart Dünya Mutluluk Günü olarak biliniyor. Ama kendinizi mutlu hissetmiyorsanız da endişeye gerek yok… Nasıl daha mutlu olacağınızı öğrenebilirsiniz.

20 Mart Dünya Mutluluk Günü: Mutlu olmanın beş yolu

Tıpkı öğrenmek, gelişmek ve başarılı olmak için sürekli çalışan müzisyenler ve sporcular gibi siz de daha mutlu olmak için antrenman yapabilirsiniz.

Profesör Laurie Santos, Yale Üniversitesi'nde "Psikoloji ve Mutlu Yaşam" dersi veriyor.

Üniversitenin 317 yıllık tarihinde en popüler ders olmuş ve 1200 kayıtlı öğrenci ile rekor kırmış.

Laurie Santos, "Mutluluk hali kendiliğinden gelmez, bu konuda gelişmek için pratik yapmanız gerekir" diyor ve ekliyor:

"Mutlu olmak için bilinçli bir çaba göstermek gerektiğini bilimsel çalışmalar doğruluyor. Ama kolay değil tabii, biraz zaman alıyor"

Santos, mutluluğun kendiliğinden gelmeyeceğini, bu konuda pratik yapmak gerektiğini söylüyor. Mutluluğa giden yol konusunda beş önerisi var:

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1. Minnettarlık listesi

Santos, öğrencilerinden bir hafta boyunca her gece bir liste yapıp hangi konularda minnet duyduklarını yazmalarını istiyor.

"Bu çok basit bir fikirmiş gibi gelebilir, ama bu egzersizi düzenli yapan öğrencilerin daha mutlu olduğunu görüyoruz" diyor.

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2. Daha fazla ve daha kaliteli uyku

Bir hafta boyunca her gece sekiz saat uyuyun. Santos, bunun en zor egzersizlerden biri olduğunu söylüyor.

"Saçma gelebilir, ama daha uzun süreli ve daha kaliteli bir uyku depresyon riskini azaltıyor ve pozitif davranış eğilimini geliştiriyor" diyor.

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3. Meditasyon

Günde 10 dakika meditasyon yapın. Santos öğrenciyken yaptığı düzenli meditasyonun kendisini daha iyi hissetmesini sağladığını söylüyor.

Öğrencilerine, meditasyon ve dikkat yoğunlaşması gerektiren diğer aktivitelerin insanı nasıl daha mutlu yaptığını kanıtlayan araştırmalar gönderiyor.

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4. Aileye ve arkadaşlara daha fazla zaman

Santos, aile ve arkadaşlarla kaliteli zaman geçirmenin insanı gerçekten de daha mutlu kıldığını gösteren birçok yeni araştırma olduğunu söylüyor.

Sevdiğimiz insanlarla zaman geçirmek veya psikolojideki ismiyle "sağlıklı kişisel ilişkiler ve sosyal bağlantılar" insanın fiziksel ve ruhsal sağlığını olumlu etkiliyor.

Bunun için çok çaba göstermek gerekmediğini, "O anı iyi yaşamak ve birileriyle birlikte ve ne şekilde zaman geçirdiğinizin farkında olmak yetiyor" diyor.

Mutluluk için zaman algısı oldukça önemli. "Çoğu kez varlığı parayla ölçüyoruz. Oysa araştırmalar gösteriyor ki varlık insanın ne kadar zamanı olduğuyla ilgili bir şey" diyor Santos.

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5. Daha az sanal, daha fazla gerçek ilişki

Sosyal medyanın insana sahte bir mutluluk duygusu verebileceğini ama ona kendini kaptırmamak gerektiğini söylüyor.

"Son araştırmalar, Instagram gibi sosyal medya ağlarını fazla kullanan insanların onu pek kullanmayanlara kıyasla daha az mutlu olduğunu gösteriyor" diyor.

O halde, hayatta gerçekten mutlu olmak için daha fazla minnettarlık hissi, daha iyi uyku, kafayı meşgul eden şeylerden arınmak, sevdiklerinizle birlikte olmak ve sosyal medyaya fazla zaman ayırmamak gerekiyor.

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