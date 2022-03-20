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20 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 20 Mart 2022 Pazar

20.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mart Pazar günü Esenyurt ve Sultangazi gibi ilçelerin bazı noktalarında arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacağı açıklandı. AYEDAŞ ve BEDAŞ her gün internet adresleri üzerinden elektrik kesintisi yaşanacak ilçe ve noktaları duyuruyor. Peki elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? İşte 20 Mart 2022 Pazar Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler...

20 Mart elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? 20 Mart 2022 Pazar

20 Mart Pazar günü için İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi olacağı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. AYEDAŞ ve BEDAŞ arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacağını güncel olarak paylaşmayı sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre; Sultangazi ve Esenyurt gibi çok sayıda ilçe ve noktada elektrik kesintisi olacak. Peki 20 Mart Pazar günü için vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi olan ilçeler hangileri? soru ve konu başlıklarını internette araştırmaya başladı. 20 Mart 2022 Pazar Ayedaş - Bedaş elektrik kesintisi listesi ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ile ilgili ayrıntılara haberimizde ulaşabilirsiniz..

20 MART ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

AYEDAŞ ve BEDAŞ, 20 Mart 2022 Pazar günü için arıza ve elektrik kesintileri duyurularını paylaştı.

İşte ilçe ilçe elektrik kesintisinin ne kadar süreceğine ilişkin AYEDAŞ ve Bedaş tarafından açıklanan bilgiler...

20 MART İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

ESENYURT

MERKEZ-BATTALGAZİ mah 1569., 306., DERE YOLU, DOĞALGAZ, ECE, EVREN, FERAH, HİLAL, KÜME EVLER, MEVSİM, RÜZGAR, ÇAMLIBEL, ÖZEN, İKLİM sk / BAĞLARÇEŞME mah BAĞLARÇEŞME sk / OSMANGAZİ mah CUMHURİYET sk / PINAR mah 1476., 1477., 1478., 1479., 1483., 1484., 1485., 1486., 1487., 1488., 1489., 1490., 1491., 1492., 1498., 1499., 1500., 1501., 1502., 1503., 1504., 1505., 1506., 1507., 1509., 1510., 1569., 1576., 1577., AHMET ARİF, SİVAS KONGRE sk / ÇINAR mah 1410. sk. Elektrik kesintisi, 20.03.2022 Pazar 02:00:00 saatlerinde başlayacak ve 20/03 2022 Pazar Saat :04:00:00 civarı sonlanacak.

SULTANGAZİ

MERKEZ-ZÜBEYDE HANIM mah 1426., 1442/1., 1452., 1454., 1459., 1459/1., 1460., 1460/1., 1460/2., 1461., 1462., 1462/1., 1463., 1463/1., 1464., 1464/1., 1465., 1466., 1467., GAZİ sk. Elektrik kesintisi 20-03-2022 Saati :09:30 saatlerinde başlayacak ve 20.03.2022 Pazar Saat :16:30'da geri gelecek.

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