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20 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2022 Pazar

20.03.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mart su kesintisi olan ilçeler listesi haftanın son gününde de arıza ve bakım çalışmaları nedeniyle su kesinti yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen kişiler tarafından merak konusu oldu. Peki 20 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 20 Mart 2022 Pazar İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler listesi...

20 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 20 Mart 2022 Pazar

20 Mart su kesintisi olacak ilçeler listesi İstanbul'un farklı ilçe ve semtlerinde arıza ve bakım çalışmaları sebebiyle su kesintisi yaşanma ihtimaline karşı önlem almak isteyen vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet adresi üzerinden güncel listeyi her gün paylaşıyor. Peki 20 Mart su kesintisi olan ilçeler hangileridir? İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından 20 Mart 2022 Pazar günü için yapılan su kesintisi açıklamasının ayrıntıları haberimizde.

20 MART SU KESİNTİSİ OLAN İLÇELER HANGİLERİ?

20 Mart 2022 Pazar günü için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre İstanbul'da arıza kesintisi yüzünden su verilemeyen ilçe ya da mahalle bulunmamaktadır.

İSTANBUL’DA SULAR NE ZAMAN GELECEK? 20 MART 2022 PAZAR

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nden yapılan açıklamada kayıtlı arıza kesinti bilgisi yoktur ifadesine yer verilirken zaman zaman arızaların giderilmesinin ardından depoların ve isale hatlarının tam olarak istenen basınca ulaşmasının gecikebileceği ve bu sebeple kullanım yoğunluğundan dolayı gecikmeli olarak su alınabileceği kaydedildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi güncel 'arıza kesinti' sayfasına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.iski.istanbul/web/tr-TR/ariza-kesinti

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