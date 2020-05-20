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20 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

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20 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları sorgula! Büyük ikramiye bir kişinin oldu

Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişi yapıldı. Bu haftaki çekilişte 5 artı 1 bilen 1 kişi 735 bin 45 lira kazandı. İşte MPİ 20 Mayıs 2020 Şans Topu çekiliş sonuçları...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 2, 9, 14, 20, 27 ve artı 4 olarak belirlendi.

20 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

sanstopu

Şans Topu oyununun 988. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 1 kişi 735 bin 45 lira ikramiyenin sahibi oldu.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 26 kişi 2 bin 736 lira 5'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 555 lira 20'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 534 kişi 46 lira 75'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 171 kişi 27 lira 95'er kuruş, 3 bilen 68 bin 54 kişi 4 lira 50'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 49 bin 357 kişi 6 lira 35'er kuruş, 1 artı 1 bilen 158 bin 740 kişi 3 lira 70'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponunun, Muğla'nın Fethiye ilçesinden yatırıldığı bildirildi. (AA)

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