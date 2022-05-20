20 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Bankalar 20 Mayıs'ta hizmet verecek mi? Bankalar bugün açık mı?

20 Mayıs'ta bankaların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil oldu. Bayram kutlamasını coşku ve heyecanını yaşayan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün olduğunu araştırıyor. İşte 20 Mayıs'ta bankaların çalışma durumu hakkında bilgiler...

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

20 Mayıs günü tüm bankalar çalışmalarına normal saatlerine göre devam edecekler. 19 Mayıs resmi tatili bir gün boyunca devam etti ve bankalar Perşembe günü kapalıydı.

20 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

20 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Okullarda ve tüm resmi kurumlarda işleyiş devam edecek.

BUGÜN BANKALAR MOBİL İŞLEM YAPIYOR MU?

Mobil işlemler üzerinden bugün ödemeler gerçekleştirilebiliyor.

