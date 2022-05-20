20 Mayıs bankalar açık mı kapalı mı? Bankalar 20 Mayıs'ta hizmet verecek mi? Bankalar bugün açık mı?

20 Mayıs'ta bankaların tatil olup olmadığı merak edilen konular arasında yer alıyor. Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla 19 Mayıs Perşembe günü resmi tatil oldu. Bayram kutlamasını coşku ve heyecanını yaşayan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün olduğunu araştırıyor. İşte 20 Mayıs'ta bankaların çalışma durumu hakkında bilgiler...
20 Mayıs günü tüm bankalar çalışmalarına normal saatlerine göre devam edecekler. 19 Mayıs resmi tatili bir gün boyunca devam etti ve bankalar Perşembe günü kapalıydı.
20 Mayıs günü resmi tatiller arasında yer almıyor. Okullarda ve tüm resmi kurumlarda işleyiş devam edecek.
Mobil işlemler üzerinden bugün ödemeler gerçekleştirilebiliyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum