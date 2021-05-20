20 Mayıs Dünya Metroloji Günü nedir? İşte Dünya Metroloji Günü mesajları ve sözleri...

20 Mayıs tarihi Dünya Metroloji Günü olarak kutlanmaktadır. Metroloji bir ölçüm bilimidir. Bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılmış olan geliştirmeler toplumların yaşadığı pek çok unsurdan etkilenerek ülkelere özgü ölçüm cihazları, sistemleri oluşturulmasını sağlamıştır. Peki Dünya Metroloji Günü nedir?

DÜNYA METROLOJİ GÜNÜ NEDİR?

Güvenilir ve doğru ölçme faaliyetleri bilimsel, ahlaki, ticari ve sosyal boyutları olan ve bunların sağlanamaması halinde toplumsal, bölgesel, ulusal, ailevi ve uluslar arası ilişkileri olumsuz şekilde etkileyecek ölçüde öneme sahiptir. Bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılmış olan araştırma, geliştirme ve uygulamalar toplumların yaşadığı coğrafik şartlar, beklentiler, gelenekler, görenekler ve benzeri pek çok unsurdan etkilenerek ülkelere özgü ölçüm cihazları ve sistemlerin oluşumunda da oldukça etkili olmuştur. Yani ölçüm sistemine bağlı faaliyetler ulusal düzeyde uyumlu olmasına rağmen uluslar arası ilişkilerde bazı karışıklıklara neden olmuştur. Uluslar arası alanda bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde paralelliğin sağlanması için SI (Uluslar Arası Birim Sistemi) kabul edilmiştir ve seviyesi ile sahasına bakmaksızın ölçme ile ilgili her şekilde faaliyet, bir bilim dalı olan metroloji kavramı ile tanımlanmıştır.