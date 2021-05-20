20 Mayıs Dünya Metroloji Günü nedir? İşte Dünya Metroloji Günü mesajları ve sözleri...

20 Mayıs tarihi Dünya Metroloji Günü olarak kutlanmaktadır. Metroloji bir ölçüm bilimidir. Bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılmış olan geliştirmeler toplumların yaşadığı pek çok unsurdan etkilenerek ülkelere özgü ölçüm cihazları, sistemleri oluşturulmasını sağlamıştır. Peki Dünya Metroloji Günü nedir?
Güvenilir ve doğru ölçme faaliyetleri bilimsel, ahlaki, ticari ve sosyal boyutları olan ve bunların sağlanamaması halinde toplumsal, bölgesel, ulusal, ailevi ve uluslar arası ilişkileri olumsuz şekilde etkileyecek ölçüde öneme sahiptir. Bilimsel ve teknolojik alanlarda yapılmış olan araştırma, geliştirme ve uygulamalar toplumların yaşadığı coğrafik şartlar, beklentiler, gelenekler, görenekler ve benzeri pek çok unsurdan etkilenerek ülkelere özgü ölçüm cihazları ve sistemlerin oluşumunda da oldukça etkili olmuştur. Yani ölçüm sistemine bağlı faaliyetler ulusal düzeyde uyumlu olmasına rağmen uluslar arası ilişkilerde bazı karışıklıklara neden olmuştur. Uluslar arası alanda bilimsel, teknolojik ve ticari faaliyetlerde paralelliğin sağlanması için SI (Uluslar Arası Birim Sistemi) kabul edilmiştir ve seviyesi ile sahasına bakmaksızın ölçme ile ilgili her şekilde faaliyet, bir bilim dalı olan metroloji kavramı ile tanımlanmıştır.
20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'de Metre Konvansiyonu'nun imzalanmasının ardından bir bilim dalı olarak kabul görmeye başlamıştır. O tarihten itibaren 20 Mayıs "Dünya Metroloji Günü" olarak kutlanmaktadır.
20 Mayıs 1875 tarihinden sonra diğer temel birimler de;
Sıcaklık temel birimi - kelvin,
Elektrik akımı temel birimi - amper,
Kütle temel birimi : kilogram,
Zaman temel birimi - saniye,
Aydınlatma şiddeti temel birimi - candela
Madde miktarı temel birimi - mol tanımlanmış ve uluslararası birim sistemi SI oluşturulmuştur.
Diğer başka ölçüm büyüklüklerinin birimleri ise bu yedi temel birimden türetilmiştir ve bu nedenle "türetilmiş ölçüm birimleri" olarak isimlendirilirler.
Örneğin kuvvet büyüklüğü SI ölçüm birimi "newton" olup şeklinde temel birimler cinsinden ifade edilmektedir.. Temel birimlerin tanımları belirli aralıklarla yapılan "Uluslararası Ölçüler ve Ağırlıklar Genel Konferansları"nda tekrardan gözden geçirilir ve bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak değiştirilmeleri gerekebilir.
“Metrolojik Devrim”in ışığında 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlu olsun.
Güvenilir ve doğru ölçme faaliyetleri ile toplumsal, bölgesel, ulusal, ailevi ve uluslar arası ilişkileri büyük ölçüde etkileyen ölçüm birimlerinin günü 20 Mayıs Dünya Metroloji Günümüz kutlu olsun.
Sıcaklık, zaman, kütle, elektrik akımı gibi pek çok birimin ölçülmesini sağlayan 20 Mayıs Dünya Metroloji Gününü kutlarım.
20 Mayıs 1875 tarihinde Paris'de Metre Konvansiyonu'nun imzalanmasının ardından bir bilim dalı olarak kabul gören Dünya Metroloji Gününü kutlarım.
Ölçüm büyüklükleri ve türetilmiş ölçüm birimleri hayatımızı yakından etkilemektedir. Metre, sıcaklık, kütle gibi birimlerin hayatımıza girdiği 20 Mayıs Dünya Metroloji Günü kutlu olsun.