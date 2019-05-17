20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk’ün tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatacak hareketin ilk adımını attığı Samsun’a çıkışı 19 Mayıs Pazar günü kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bir bayramdır ve resmi tatildir. Öğrenciler 20 Mayıs Pazartesi günü de okullar tatil mi merak ediyorlar.
Türkiye’de her yıl kutlanan resmi bayramlardan biri olan 19 Mayıs günü resmi bir tatildir ama tek günlük bir tatildir. Yani ertesi ve öncesi kanunda tatil olarak belirlenmemiştir. Yani 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil değil.
2019’un geriye kalan resmî tatil günleri şöyle:
Bu tatil günlerinin yanı sıra, okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü tatile giriyor. 2019 – 2020 Eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019’da başlayacak.
Okuyucu Yorumları 0 yorum