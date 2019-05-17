20 Mayıs Pazartesi okullar tatil mi? 19 Mayıs ertesi resmi tatil mi?

Mustafa Kemal Atatürk’ün tam 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı’nı başlatacak hareketin ilk adımını attığı Samsun’a çıkışı 19 Mayıs Pazar günü kutlanacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı milli bir bayramdır ve resmi tatildir. Öğrenciler 20 Mayıs Pazartesi günü de okullar tatil mi merak ediyorlar.

20 MAYIS PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Türkiye’de her yıl kutlanan resmi bayramlardan biri olan 19 Mayıs günü resmi bir tatildir ama tek günlük bir tatildir. Yani ertesi ve öncesi kanunda tatil olarak belirlenmemiştir. Yani 20 Mayıs Pazartesi günü okullar tatil değil.

2019 Resmi Tatil Günleri

2019’un geriye kalan resmî tatil günleri şöyle:

Ramazan Bayramı: 1 Haziran Cumartesi gününden başlayarak 9 Haziran Pazar gününe kadar tatil

Demokrasi ve Milli Birlik Günü: 15 Temmuz Pazartesi

Kurban Bayramı: 10 Ağustos Cumartesi gününden başlayarak 18 Ağustos Pazar gününe kadar tatil

Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma

Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı

Bu tatil günlerinin yanı sıra, okullar 14 Haziran 2019 Cuma günü tatile giriyor. 2019 – 2020 Eğitim öğretim yılı ise 16 Eylül 2019’da başlayacak.

