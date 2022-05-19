20 Mayıs tatil mi? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü olan Cuma günü için kamu çalışanları, memurlar, özel sektör çalışanları ve öğrenciler internette araştırma yapıyor. 20 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil ilan edildi mi? 20 Mayıs memurlara, özel sektör çalışanlarına tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde...

20 MAYIS TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü okullar tatil olmayacak. 19 Mayıs resmi tatildir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs Cuma günü ise okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

20 MAYIS MEMURLARA, ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü memurlara ve özel sektöre tatil olmadı. Yarın çalışanlar kaldığı yerden işlerine devam edecekler.

