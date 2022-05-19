HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 20 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil ilan edildi mi? 20 Mayıs memurlara, özel sektör çalışanlarına tatil mi?

20 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil ilan edildi mi? 20 Mayıs memurlara, özel sektör çalışanlarına tatil mi?

19.05.2022 17:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Mayıs tatil mi? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü okulların tatil edilip edilmeyeceği veli ve öğrenciler tarafından araştırılırken; kamu çalışanları, memurlar ile özel sektör çalışanları da yarın izinli olup olmayacaklarını öğrenmek için arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki 20 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil ilan edildi mi? 20 Mayıs memurlara, özel sektör çalışanlarına tatil mi? İşte detaylar...

20 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil ilan edildi mi? 20 Mayıs memurlara, özel sektör çalışanlarına tatil mi?

20 Mayıs tatil mi? Günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın ertesi günü olan Cuma günü için kamu çalışanları, memurlar, özel sektör çalışanları ve öğrenciler internette araştırma yapıyor. 20 Mayıs tatil mi? Yarın okullar tatil ilan edildi mi? 20 Mayıs memurlara, özel sektör çalışanlarına tatil mi? sorularının yanıtı haberimizde...

20 MAYIS TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü okullar tatil olmayacak. 19 Mayıs resmi tatildir.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

20 Mayıs Cuma günü ise okullarda eğitim kaldığı yerden devam edecek.

20 MAYIS MEMURLARA, ÖZEL SEKTÖRE TATİL Mİ?

20 Mayıs 2022 Cuma günü memurlara ve özel sektöre tatil olmadı. Yarın çalışanlar kaldığı yerden işlerine devam edecekler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
61 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini yürürken gördü, sokakta dehşet saçtı! Akılalmaz 'kıskançlık' savunması61 yaşındaki ayrı yaşadığı eşini yürürken gördü, sokakta dehşet saçtı! Akılalmaz 'kıskançlık' savunması
Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."Sıcaklıklar düşüyor mu? Meteoroloji bölge bölge açıklayarak uyardı! "Kar yağışı..."
Adli Tıp Raporu geldi! 'İdrarını yapıyordu' demişti Adli Tıp Raporu geldi! 'İdrarını yapıyordu' demişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Trabzonspor taraftarı tepki gösteriyor! İşte o anlar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Yarım asırlık yaş farkı, miras kavgası çıkardı! Tam 2 milyon dolar...

Erdoğan'dan çok net mesaj! 'Hayır diyeceğiz'

Erdoğan'dan çok net mesaj! 'Hayır diyeceğiz'

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Polis memurunu şehit etmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

Polis memurunu şehit etmişti! Kan donduran olayda yeni gelişme

İlginizi Çekebilir

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Küçük bir lekeyle başladı! “Ölmek istemiyorum”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.