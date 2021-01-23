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20 metrekarelik konteynerde korona virüsü ihlali yapan 14 kişiye 88 bin 200 lira ceza

23.01.2021 13:01 | Son Güncelleme:
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Kırklareli’nde 20 metrekarelik konteynerde kağıt oyunu oynayan 14 kişiye korona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri için 88 bin 200 lira ceza uygulandı.Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karahıdır Mahallesinde konteyner içinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.Ekipler 20 metrekarelik konteynere operasyon düzenledi.

Kırklareli’nde 20 metrekarelik konteynerde kağıt oyunu oynayan 14 kişiye korona virüsü tedbirlerini ihlal ettikleri için 88 bin 200 lira ceza uygulandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karahıdır Mahallesinde konteyner içinde kumar oynandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler 20 metrekarelik konteynere operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda sigara ve alkol tüketilerek, kağıt oyunları oynandığı belirlendi. Konteyner içinde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve kısıtlama saatlerinde dışarı çıktıkları gerekçesiyle toplam 88 bin 200 lira cezai işlem uyguladı.
Konteyner sahibi K.M. ise emniyete götürüldü.

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