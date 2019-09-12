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20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 22:38 | Son Güncelleme

BURSA'da, Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak, motosikletiyle 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Ünal Tamer (56), hayatını kaybetti.

20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak, motosikletiyle 20 metrelik uçuruma yuvarlanan Ünal Tamer (56), hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Zeyniler Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle seyir halinde olan Ünal Tamer (56), sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle Uludağ Yolu'ndaki virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri halat yardımıyla 20 metrelik uçurumdan inerek, sedye ile Ünal Tamer'i yukarıya çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ünal Tamer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Tamer'in cesedi, Bursa Cumhuriyet Savcısı'nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Tamer'in evli 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü20 metrelik uçuruma yuvarlanan motosikletin sürücüsü öldü

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