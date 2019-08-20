HABER

20 metrelik uçurumdan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.08.2019 09:58 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Doğhan Duru ağır yaralandı.

20 metrelik uçurumdan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düşen hafif ticari aracın sürücüsü Doğhan Duru ağır yaralandı.
Kaza, saat 01.00 sıralarında, Limontepe yakınlarında meydana geldi. 35 HC 5209 plakalı hafif ticari aracıyla İzmir Çevreyolu'na doğru ilerleyen Doğhan Duru, viraja girdiği anda direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan araç, yaklaşık 20 metrelik uçuruma düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan Duru, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Duru'nun hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi.

FOTOĞRAFLI

20 metrelik uçurumdan düşen aracın sürücüsü ağır yaralandı

İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...İşte felaketin ardından Eminönü'nde son durum! Tek bir istekleri var...
Komşusunun kızını döven öğretmen, kendisinin dayak yediğini ileri sürdüKomşusunun kızını döven öğretmen, kendisinin dayak yediğini ileri sürdü
Meyve bahçesine ekilen Hint keneviri 'drone' ile tespit edildiMeyve bahçesine ekilen Hint keneviri 'drone' ile tespit edildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

Perinçek'ten Soylu'ya telefon!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu!

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

Vedat Muriç sosyal medyayı salladı

G.Saray'a olay gönderme!

G.Saray'a olay gönderme!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Türk konvoyuna yapılan saldırıyla ilgili ABD'den açıklama!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

Devriye gezen polislere silahlı saldırı!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alman turist ‘beni çöpe atın’ yazılı notla ölü bulundu

Alman turist yanında bu notla ölü bulundu

İstanbul'da selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Selde hayatını kaybeden 'Cici Baba'nın kimliği belli oldu

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

Balık tutarken yaptığı şey hayatına mal oldu...

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

'Unkapanı'nın Cici Babası' selde hayatını kaybetti

Antalya'da 14 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

Adana'daki milyonluk vurgunda yeni gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.