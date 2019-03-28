"20 milyar dolarlık Türk-İtalyan ticaret hacmini daha da ileri götüreceğiz"

İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, ticaret açısından İtalya ve Türkiye'nin önemli ekonomik bağlara sahip olduğunu, 2018'de karşılıklı ticaret hacminin 20 milyar doların üzerinde olduğunu ve bunu daha da ileri taşımayı ümit ettiklerini söyledi.

Başkentte 29-30 Mart tarihlerinde düzenlenecek "Teori ve Pratiği ile Milano Tahkimi" konferansı öncesinde İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani, büyükelçilik konutunda bir kokteyl verdi. Etkinliğe, uluslararası tahkim uzmanları, Uluslararası Hukuk, Yatırımlar ve Kalkınma Derneği (ILIDA) mensupları, akademisyenler ve davetliler katıldı.

Burada konuşan Büyükelçi Gaiani, ülkesinin Türkiye ile ekonomik ilişkilerine dikkati çekerek, mevcut ticaret hacminin daha arttırılması gerektiğini belirtti.

İtalya'nın geçen yıl Türkiye'deki en büyük ikinci yatırımcı olduğunu kaydeden Gaiani, konferansın ticari bağlarda oluşabilecek anlaşmazlıkların çözülmesine fayda sağlayacağını dile getirdi.

Gaiani, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Ticaret açısından İtalya ve Türkiye önemli ekonomik bağlara sahip. 2018'deki karşılıklı hacim 20 milyar doların üzerinde. Bunu önümüzdeki senelerde daha da ileri götürmeyi ümit ediyoruz. İtalya'nın 2018'de Türkiye'deki en büyük ikinci yatırımcı olduğunu söylemek de bana gurur veriyor. Bu veriler, Türkiye'nin İtalya açısından ne derece önemli olduğu fikrini ortaya koyar. Türkiye'nin de İtalya'daki yatırımları hızlı bir şekilde artıyor. İtalya ekonomisine güvenerek yatırımlarını sürdüren Türk yatırımcılara da teşekkür ederim. Milan Arabuluculuk Odası'nın teori ve pratiğini bizlere sunacak yarınki konferans önemli ve ilginç. İhtilafların uzlaşı ile çözülmesi, yatırım ve genel ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi adına çok önemli bir unsur."

Kokteylde konuklara İtalyan mutfağına özgü lezzetler ikram edildi.

