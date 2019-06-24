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20 milyon avro değerinde! Lüks yat denize indirildi!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.06.2019 00:43 | Son Güncelleme

İsrailli iş adamı Ron Zuckerman'ın yatırımı ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan 50 metrelik lüks yelkenli yat törenle denize indirildi.

20 milyon avro değerinde! Lüks yat denize indirildi!

Turkyacht ve Global Impact Yachting ﬁrmasınca, Bodrum'da Ada Yacht Works tersanesinde yaptırılan 50 metrelik "All About U2" isimli yat, törenle denize indirildi. Tavşan Burnu mevkisinde tersane yetkileri ve çalışanlar ile sektör temsilcilerinin katıldığı törene, Zuckerman da eşi Michaela Bercu ve oğlu Itai ile geldi.

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Daha önce yine 50 metrelik "All About U" isimli tekneyi yaptıklarını hatırlatan tersane sahibi Vedat Semiz, üçüncüsüne başlayacaklarını ve yeni projede boyun 60 metre olacağını söyledi.

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Her geçen gün daha kaliteli işler yapıp uluslararası camiada daha fazla ses getirmek için çalıştıklarını belirten Semiz, "En büyük desteğimiz Ron bey. Çok teşekkür ediyorum. Bize gereğini yapma şansını tanıdı." dedi.

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Zuckerman ise, teknenin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek güzel bir iş yapıldığını söyledi.

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Konuşmaların ardından kızaklar üzerindeki yat, alkışlar eşliğinde denize indirildi. Bir süre deneme amaçlı motor gücüyle manevra yapılan yat, törene katılanlar bir süre izledikten sonra yelken direklerinin takılacağı bir başka tersaneye götürülmek üzere açıldı.

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İlki olan All About U'nun, 2018 Monaco Boat Show'da 580 tekne arasından ikinci seçilerek fuar güzeli ödülü aldığı, fuarın ikinci günü 15 milyon 500 bin avroya satıldığı bildirildi.

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İlkinden farklı olarak masaj salonu da eklenen 20 milyon avro değerindeki All About U2 de, 12 kişilik 6 kabin, 10 personel için 5 kabin bulunuyor. Çelik gövde ve alüminyum üst yapı ile inşa edilen yatta, su sporları yapma imkanı da bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
israil Ron Zuckerman Muğla Bodrum lüks yelkenli yat

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