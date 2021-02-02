HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

20 milyon liralık haksız kazanç elde eden tefecilere operasyon

02.02.2021 08:51 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da tefecilik yaparak 20 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yapan bir şebekenin 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi.Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki çalışma başlattı.

Adana’da tefecilik yaparak 20 milyon lira haksız kazanç elde eden şebekeye yönelik şafak vakti düzenlenen operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü’ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yapan bir şebekenin 91 kişiyi mağdur edip, 20 milyon TL haksız kazanç elde ettiğini belirledi.
Polis bu bilgi üzerine savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda şebekeye mensup 14 kişiyi tespit eden ekipler, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon için düğmeye bastı.
14 adrese 250 polisle eş zamanlı baskın yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 14 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı! Endişelendiren olay
Mutant virüs için test başladı! Mutant virüs için test başladı!
Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?Letgo müşteri hizmetlerine nasıl ulaşılır?
1/

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İzmir'de 4.8 büyüklüğünde deprem

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

İşte Survivor'ın yeni yarışmacıları! Fenomen isim de katıldı

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Ailesi haber alamadı, evde yüzü kanlar içinde bulundu

Kayseri'de 6 deprem!

Kayseri'de 6 deprem!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

Yasadışı maçta yumruk yemişti... Hayatını kaybetti!

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

900 bin liralık rüşveti geri çeviren polisler ödüllendirildi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

İstanbul Valiliği: Boğaziçi şüphelilerinden 98’i serbest bırakıldı

İstanbul Valiliği'nden 'Boğaziçi' açıklaması: 98'i serbest

İzmir'de sağanak yağış hayatı felç etti! İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'evden çıkmayın' uyarısı

Son dakika: İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 42 ilde FETÖ operasyonu

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı, 10 bin lira ceza kesildi

Yaptıklarından sonra 10 bin lira ceza yedi

Mutant virüs için test başladı! Türkiye'deki hastanelere yeni test kiti gönderildi

Mutant virüs için test başladı!

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü dehşet saçtı: 1 yaralı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.