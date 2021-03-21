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  4. 20 milyon yıldızı kapsıyor! Samanyolu'nu daha önce hiç böyle görmediniz

20 milyon yıldızı kapsıyor! Samanyolu'nu daha önce hiç böyle görmediniz

21.03.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiyalı astrofotografçı JP Metsavainio, 12 yıl boyunca yaptığı çalışma sonucunda, Samanyolu’nun panoramik fotoğrafını hazırladı. Metsavainio, 20 milyon yıldızı gösteren panoramik fotoğrafı, mozaik tekniği ile 16 Mart'ta tamamladı.

20 milyon yıldızı kapsıyor! Samanyolu'nu daha önce hiç böyle görmediniz

JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti. Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.

MOZAİK TEKNİĞİ KULLANDI

Samanyolu’nun panoramik fotoğrafı, Boğa takımyıldızından Kuğu takımyıldızına 20 milyon yıldızın bulunduğu bir alanı kapsıyor. Doğru kareleri eşleştirmek için yıldızları göstergeler olarak kullanan Metsavainio, elde ettiği kareleri mozaik tekniğiyle birleştirdi. Metsavainio, basına yaptığı açıklamada 12 yıllık çalışmasının detaylarını kişisel bloğundan paylaştığını ve 16 Mart’tan itibaren bloğu yaklaşık 750 bin kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

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Kaynak: DHA

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Finlandiya

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