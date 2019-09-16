"20 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduk"

ELAZIĞ (AA) - Orman Genel Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında bugüne kadar 20 milyona yakın fidanı toprakla buluşturduklarını belirtti.

Elazığ'da, Murat Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Denetim Misyonu Toplantısı yapıldı.

Çelik, bir otelde düzenlenen toplantıda, 2013'te uygulanmaya başlanan, IFAD tarafından finanse edilen projenin, Doğu Anadolu'da, Fırat Nehri'nin iki ana kolundan biri olan Murat Nehri boyunca Elazığ, Bingöl ve Muş'ta uygulandığını söyledi.

Proje kapsamında doğal dengenin korunması, orman alanları üzerindeki baskının azaltılmasına öncelik veren bir yaklaşımı temel aldıklarını ifade eden Çelik, bunun için ağaçlandırma, toprak muhafaza, erozyon kontrolü, meşe rehabilitasyonu ve mera ıslahı çalışmaları yapıldığını kaydetti.

Çelik, havzada yaşayan insanların gelir seviyelerinin yükseltilmesi için arıcılık, seracılık, sulama, güneş enerjisinden faydalanma, bina yalıtımı gibi konularda da önemli destekler verildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: