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20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 10:35
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Herkesi şaşkına çeviren olayın adresi bu kez Malatya. 16 yıl yanında çalıştığı kuyumcuyu 20 milyon liranın üzerinde dolandıran bir kişi için çok konuşulacak karar verildi. Toplamda 2 yıl 1 ay hapis cezası alan sanık daha önce 14 gün cezaevinde kaldığı için 1 gün hapis yatıp çıkacak.

20 milyonluk vurguna 1 gün hapis cezası! Kimse anlam veremedi: Bu karar kriminal vakaları artırır

Malatya’da yanında 16 yıl çalıştığı kuyumcuyu yaklaşık 20 milyon TL’nin üzerinden dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan ve 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen şahıs, yargılandığı davada 2 yıl 1 ay hapis cezası aldı. Sanık, tutuklulukta geçen süre düşürüldüğünde 1 gün cezaevinde kalacak.

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14 GÜN CEZAEVİNDE KALDI

İddiaya göre, Malatya’da yaklaşık 1 yıl önce kent merkezinde kuyumculuk yapan Y.K., yanında çalışan İ.A.’nın hem müşteri hem de iş yeri hesaplarından yüklü miktarda vurgun yaptığını fark etti. Bunun üzerine hakkında suç duyurusunda bulunulan İ.A., yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan İ.A., 14 gün cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

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KARARA İTİRAZ EDİLECEK

Geçtiğimiz günlerde görülen davada İ.A.’nın anlam veremedikleri bir şekilde 2 yıl 1 ay ceza aldığını, bu cezanın da daha önceki 14 günlük tutukluluk halinin düşürülmesiyle 1 güne ineceğini belirten kuyumcu Y.K.’nın Avukatı Emre Apak, karara itiraz edeceklerini söyledi.

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"KRİMİNAL VAKALAR ARTAR"

Yatarı dahi olmayacak kararın kriminal vakaların artmasına neden olacağını savunan Avukat Apak, dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını kaydederek, sadece kendi dosyaları için değil kamu vicdanı ve suçluların benzer bir yola başvurmaması için gerekli çalışmaları yapacaklarını belirtti. (İHA)

Anahtar Kelimeler:
Hırsız Kuyumcu Malatya
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