20 muvazzaf asker FETÖ’den gözaltında

Kırıkkale merkezli 9 ilde FETÖ/PDY’nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda 20 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’nın (FETÖ/PDY) TSK içindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında Kırıkkale merkezli; Ankara, Balıkesir, Düzce, Mersin, Konya, İstanbul, İzmir, Tunceli ve Tekirdağ’da tespit edilen örgüte bağlı olduğu tespit edilen 20 muvazzaf askerden; Ö.E., İ.Y., M.E.A., O.Ü., H.K., F.U., M.C., G.İ., R.B.B., İ.B., S.K., Z.E, M.E.G., S.K., F.T., O.İ., G.D., M.Ü, O.A. ve A.Y.B. adreslerine yapılan eş zamanlı operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alındı.
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