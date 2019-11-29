20'nci kattan çırılçıplak düşen manken davasında flaş gelişme!

Hollandalı model Ivana Smith'in ölümü uzun süre dünya basınını meşgul etmişti. Milyoner bir iş insanının dairesinde, üçlü ilişki ve uyuşturucu ile geçen bir gecenin ardınan Ivana, gökdelenin 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmişti. 18 yaşındaki manken, bir çiftle gece eğlenmeye çıkmıştı. Sabaha karşı gece kulübünden çıktılar. Zengin çifte ait çok lüks daireye geldiler. 20. kattaki süper lüks dairede üçlü ilişkiye girdiler. Ancak saatler sonra manken Ivana Smit dairenin balkonundan aşağıya düştü. Altıncı kat çatısında çırılçıplak cesedi bulunan Hollandalı mankenin cesedini, Hollandalı uzmanlar da inceledi. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 7 Aralık 2017'de ölen manken Smit'in ABD'li zengin Alexander Amado Johnson ve karısı Luna Almaz'la ilişkiye girdiği, düşmeden önce ise hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi. Savcılık, genç kadının ölmemek için direndiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtiyordu. Adli Tıp yetkililerine göre, Smit'in başının arkasında travma izleri vardı. Kollarında da çizikler tespit edilmişti.

18 yaşındaki modelin tırnaklarının arasında ise 45 yaşındaki iş adamı Amado Johnson'ın DNA örneklerine rastlandı. Hollanda ve Malezya'da yapılan otopsilerde, mankenin vücudunda ecstasy, kokain ve alkol bulundu. Ayrıca ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Johnson'ın Ivana Smit'i kollarından tutarak taşıdığı görülüyordu. İkili, Kuala Lumpur'daki bir kulüpten sabaha karşı 05.22'de çıkıyor. Saatler 07.30'u gösterdiğinde ise, Smit erkek arkadaşına bir selfie fotoğraf göndermişti. Polis, iki saat sonra, 10.00 sularında genç mankenin balkondan düştüğünü tahmin ediyordu. Ancak çıplak ceset, saat 15.00 sularına kadar bulunamadı. Polis ekipleri önce olayı cinayet olarak değelendirmemiş ve bu ihtimali elemişti. Polis ekipleri ve adli tabip, olayda kriminal öğeler olmadığına karar vermişti. Ancak Ivana'nın annesi karara itiraz ederek temyize gitti. Smit ailesi, kızlarının doğrudan Johnson ve Almaz çifti tarafından öldürüldüğünü savunuyor. Acılı baba, "Kızımızın oyu 1,81 metre, balkonun bariyerleri ise 1,20 metre. Düşmedi veya atlamadı. Biri attı" ifadesini kullandı. Ayrıca kızının boynunun çevresinde morluklar gördüğünü söyledi.