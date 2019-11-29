HABER

20'nci kattan çırılçıplak düşen manken davasında flaş gelişme!

DÜNYA HABERLERİ  | 29.11.2019 10:56 | Son Güncelleme

Süper lüks bir gökdelenin 20'nci katından çırılçıplak halde düşen mankenin davasında flaş bir gelişme yaşandı.

20'nci kattan çırılçıplak düşen manken davasında flaş gelişme!

Hollandalı model Ivana Smith'in ölümü uzun süre dünya basınını meşgul etmişti. Milyoner bir iş insanının dairesinde, üçlü ilişki ve uyuşturucu ile geçen bir gecenin ardınan Ivana, gökdelenin 20'nci katından düşerek hayatını kaybetmişti.

18 yaşındaki manken, bir çiftle gece eğlenmeye çıkmıştı. Sabaha karşı gece kulübünden çıktılar. Zengin çifte ait çok lüks daireye geldiler. 20. kattaki süper lüks dairede üçlü ilişkiye girdiler.

Ancak saatler sonra manken Ivana Smit dairenin balkonundan aşağıya düştü. Altıncı kat çatısında çırılçıplak cesedi bulunan Hollandalı mankenin cesedini, Hollandalı uzmanlar da inceledi.

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da 7 Aralık 2017'de ölen manken Smit'in ABD'li zengin Alexander Amado Johnson ve karısı Luna Almaz'la ilişkiye girdiği, düşmeden önce ise hayatını kaybetmiş olduğu belirlendi.

Savcılık, genç kadının ölmemek için direndiğini gösteren kanıtlar olduğunu belirtiyordu. Adli Tıp yetkililerine göre, Smit'in başının arkasında travma izleri vardı. Kollarında da çizikler tespit edilmişti.

18 yaşındaki modelin tırnaklarının arasında ise 45 yaşındaki iş adamı Amado Johnson'ın DNA örneklerine rastlandı.

Hollanda ve Malezya'da yapılan otopsilerde, mankenin vücudunda ecstasy, kokain ve alkol bulundu.

Ayrıca ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntülerinde, Johnson'ın Ivana Smit'i kollarından tutarak taşıdığı görülüyordu. İkili, Kuala Lumpur'daki bir kulüpten sabaha karşı 05.22'de çıkıyor.

Saatler 07.30'u gösterdiğinde ise, Smit erkek arkadaşına bir selfie fotoğraf göndermişti. Polis, iki saat sonra, 10.00 sularında genç mankenin balkondan düştüğünü tahmin ediyordu. Ancak çıplak ceset, saat 15.00 sularına kadar bulunamadı.

Polis ekipleri önce olayı cinayet olarak değelendirmemiş ve bu ihtimali elemişti. Polis ekipleri ve adli tabip, olayda kriminal öğeler olmadığına karar vermişti.

Ancak Ivana'nın annesi karara itiraz ederek temyize gitti. Smit ailesi, kızlarının doğrudan Johnson ve Almaz çifti tarafından öldürüldüğünü savunuyor.

Acılı baba, "Kızımızın oyu 1,81 metre, balkonun bariyerleri ise 1,20 metre. Düşmedi veya atlamadı. Biri attı" ifadesini kullandı. Ayrıca kızının boynunun çevresinde morluklar gördüğünü söyledi.

Kızlarını kaybeden ailenin avukatı, "Elbette ölüler yürüyemez veya düşemez. Birileri onun cesedini aşağıya attı" ifadesini kullandı.

Malezya'daki Yüksek Mahkeme'ye itirazlarını iletti. Mahkeme, olaya karışmış başka kişi ya da kişiler olabileceğine kanaat getirerek yeni bir soruşturma açılmasını hükmetti.

Bunun üzerine polis güçleri de, yeni bir soruşturma açtıklarını ve olayın cinayet olarak değelendirmeye başlanacağını duyurdu.

Polis şefi Huzir Mohamed, olayı soruşturmak için bir ekip oluşturduklarını ve en kısa zamanda aydınlatmak istediklerini doğruladı.

Johnson ve karısı Mart 2018'de Malezya'dan ayrıldı. Teksaslı olan iş adamı, şu anda ABD'de.

31 yaşındaki Luna Almaz ise, Hollandalı mankenin yaşını gizleyip '26 yaşındayım' dediğini söylüyor.

Manken Ivana Smit, Hollanda Sittard'da doğdu. Ancak Malezya'daki büyükanne ve büyükbabasının yanında büyüdü. Genç manken, birçok marka için podyumda yürüdü ve poz verdi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Kuzey Kore Şükran Günü’nde füze denemesi gerçekleştirdi  Kuzey Kore Şükran Günü’nde füze denemesi gerçekleştirdi  
Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurduArnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
manken çıplak Malezya Kuala Lumpur ivana smith

En Çok Okunan Haberler

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Hande Fırat canlı yayında rahatsızlandı, program yarıda kesildi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Artık halka satılması yasak

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Bir anda bastırdı! İstanbul yağmura teslim

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

Kızını telefonla aradı, sonrası korkunç!

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'yı şoke eden öpüşme!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
‘Trump ordunun işleyişini anlamıyor’

‘Trump ordunun işleyişini anlamıyor’

Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu

Arnavutluk'u depremden sonra fırtına vurdu

Kanada’da uçak düştü, 3’ü çocuk 7 kişi öldü  

Kanada’da uçak düştü, 3’ü çocuk 7 kişi öldü  

Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı karmaşası!

Almanya'dan Türkiye'ye silah satışı karmaşası!

Ölüm döşeğindeki adam, vizyona girmeden o filmi izleyebilecek

Ölüm döşeğindeki Star Wars hayranı, vizyona girmeden son filmi izleyebilecek

O ülke 'çok gay' diye etkinlikten çekiliyor!

O ülke 'çok gay' diye etkinlikten çekiliyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.