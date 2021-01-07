20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?

Taşıt kayıt plakaları, bir aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu gösteren dikdörtgen şeklindeki küçük levhalardır. Bu tabelalar; motosiklet ve traktörlerde arka tarafta, diğer taşıtlarda ise hem ön hem de arkada yer alır. Türkiye'de araç plakalarının sol bölümünde mavi bir zemin üzerinde TR harfleri bulunur. Bu harf dizisi, söz konusu aracın Türkiye'deki bir vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir. TR yazısından sonra gelen 01-81 aralığındaki ikili numara o aracın hangi ile, bu numaraların sağında yer alan harfler ise hangi ilçeye bağlı olduğunu belirtir. Peki, 20 nerenin plakası?
20 plaka kodu; Hierapolis, Laodikeia ve Tripolis gibi antik kentleriyle, Pamukkale travertenleriyle ve horozuyla meşhur bir il olan Denizli'ye aittir. Büyükşehir statüsünde yer alan Denizli'ye ait tüm ilçelerde 20 ile başlayan plakalar kullanılır.
Türkiye'de taşıt kayıt plakaları konusundaki düzenlemelere göre bir aracın hangi şehre kayıtlı olduğunu gösteren ikili numaranın sağ tarafında yer alan harfler, o taşıtın hangi ilçenin vergi dairesine bağlı bulunduğunu belirtir. Örneğin; 20 LE ile başlayan bir plaka Denizli'nin Çivril ilçesine işaret ederken 20 SM XXX şeklindeki bir plaka Sarayköy ilçesi ile ilişkilendirilir. Aşağıda bir koda sahip olan tüm ilçeleri ve bu ilçelerin kodlarını sizlerle paylaştık.
20 KA / KZ 001 – 999
20 RA / RZ 001 – 999
20 NA / NZ 001 – 999
20 E 0001 – 9999
20 G 691 – 705
20 G 901 – 915
20 UA / UZ 001 – 999
20 LA / 001 – 999
20 TA / TZ 001 – 999
20 K 0001 – 9999
20 SA / SZ 001 – 999
20 VA / VZ 001 – 999
20 HA / HZ 001 – 999
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