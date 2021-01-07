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20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?

07.01.2021 14:19 | Son Güncelleme:
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20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?

Otomobil, otobüs, traktör ile motosiklet gibi taşıtlarda bulunan ve üzerinde harfler ile numaraların yer aldığı tabelaya araç plakası ismi verilir. Bu plakanın üzerinde yer alan kodlar, o aracın hangi şehir ve ilçeye kayıtlı olduğunu gösterir. Peki, 20 nerenin plakası? 20 kodlu araç plakası hangi il ve ilçelere ait? 20 plaka kodu ve plaka imi hakkında tüm detayları bir araya getirdik

Taşıt kayıt plakaları, bir aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu gösteren dikdörtgen şeklindeki küçük levhalardır. Bu tabelalar; motosiklet ve traktörlerde arka tarafta, diğer taşıtlarda ise hem ön hem de arkada yer alır. Türkiye'de araç plakalarının sol bölümünde mavi bir zemin üzerinde TR harfleri bulunur. Bu harf dizisi, söz konusu aracın Türkiye'deki bir vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir. TR yazısından sonra gelen 01-81 aralığındaki ikili numara o aracın hangi ile, bu numaraların sağında yer alan harfler ise hangi ilçeye bağlı olduğunu belirtir. Peki, 20 nerenin plakası?

20 Nerenin Plaka Kodu?

20 plaka kodu; Hierapolis, Laodikeia ve Tripolis gibi antik kentleriyle, Pamukkale travertenleriyle ve horozuyla meşhur bir il olan Denizli'ye aittir. Büyükşehir statüsünde yer alan Denizli'ye ait tüm ilçelerde 20 ile başlayan plakalar kullanılır.

Denizli İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Türkiye'de taşıt kayıt plakaları konusundaki düzenlemelere göre bir aracın hangi şehre kayıtlı olduğunu gösteren ikili numaranın sağ tarafında yer alan harfler, o taşıtın hangi ilçenin vergi dairesine bağlı bulunduğunu belirtir. Örneğin; 20 LE ile başlayan bir plaka Denizli'nin Çivril ilçesine işaret ederken 20 SM XXX şeklindeki bir plaka Sarayköy ilçesi ile ilişkilendirilir. Aşağıda bir koda sahip olan tüm ilçeleri ve bu ilçelerin kodlarını sizlerle paylaştık.

Denizli'nin Merkez İlçelerine (Merkezefendi ve Pamukkale) Ait Plaka Kodları

  • 20 A 0001 - 9999
  • 20 AC / AZ 001 - 999
  • 20 DA / DZ 001 – 999
  • 20 EA / EZ 001 – 999
  • 20 FA / FZ 001 – 999
  • 20 M 0001 – 9999
  • 20 MA 001 – 999
  • 20 PA / PZ 001 – 999
  • 20 S 0001 – 9999
  • 20 T 0001 – 9999
  • 20 YA / YZ 001 – 999
  • 20 ZA / YZ 001 – 999

Denizli'nin Acıpayam İlçesine Ait Plaka Kodları

20 KA / KZ 001 – 999

Denizli'nin Buldan İlçesine Ait Plaka Kodları

20 RA / RZ 001 – 999

Denizli'nin Çal İlçesine Ait Plaka Kodları

20 NA / NZ 001 – 999

Denizli'nin Çameli İlçesine Ait Plaka Kodları

20 E 0001 – 9999
20 G 691 – 705
20 G 901 – 915

Denizli'nin Çardak İlçesine Ait Plaka Kodları

20 UA / UZ 001 – 999

Denizli'nin Çivril İlçesine Ait Plaka Kodları

20 LA / 001 – 999

Denizli'nin Güney İlçesine Ait Plaka Kodları

20 TA / TZ 001 – 999

Denizli'nin Kale İlçesine Ait Plaka Kodları

20 K 0001 – 9999

Denizli'nin Sarayköy İlçesine Ait Plaka Kodları

20 SA / SZ 001 – 999

Denizli'nin Serinhisar İlçesine Ait Plaka Kodları

20 VA / VZ 001 – 999

Denizli'nin Tavas İlçesine Ait Plaka Kodları

20 HA / HZ 001 – 999

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