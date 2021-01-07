20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?

Taşıt kayıt plakaları, bir aracın hangi vergi dairesine bağlı olduğunu gösteren dikdörtgen şeklindeki küçük levhalardır. Bu tabelalar; motosiklet ve traktörlerde arka tarafta, diğer taşıtlarda ise hem ön hem de arkada yer alır. Türkiye'de araç plakalarının sol bölümünde mavi bir zemin üzerinde TR harfleri bulunur. Bu harf dizisi, söz konusu aracın Türkiye'deki bir vergi dairesine kayıtlı olduğunu gösterir. TR yazısından sonra gelen 01-81 aralığındaki ikili numara o aracın hangi ile, bu numaraların sağında yer alan harfler ise hangi ilçeye bağlı olduğunu belirtir. Peki, 20 nerenin plakası?

20 Nerenin Plaka Kodu?

20 plaka kodu; Hierapolis, Laodikeia ve Tripolis gibi antik kentleriyle, Pamukkale travertenleriyle ve horozuyla meşhur bir il olan Denizli'ye aittir. Büyükşehir statüsünde yer alan Denizli'ye ait tüm ilçelerde 20 ile başlayan plakalar kullanılır.

Denizli İlçelerine Ait Olan Plaka Kodları

Türkiye'de taşıt kayıt plakaları konusundaki düzenlemelere göre bir aracın hangi şehre kayıtlı olduğunu gösteren ikili numaranın sağ tarafında yer alan harfler, o taşıtın hangi ilçenin vergi dairesine bağlı bulunduğunu belirtir. Örneğin; 20 LE ile başlayan bir plaka Denizli'nin Çivril ilçesine işaret ederken 20 SM XXX şeklindeki bir plaka Sarayköy ilçesi ile ilişkilendirilir. Aşağıda bir koda sahip olan tüm ilçeleri ve bu ilçelerin kodlarını sizlerle paylaştık.