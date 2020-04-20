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  4. 20 Nisan 2020 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

20 Nisan 2020 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2020 22:00 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 924. hafta çekilişinde 10 bilen 4 kişi, 113 bin 649 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

20 Nisan 2020 On Numara çekilişi sonuçları açıklandı

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde kazandıran numaralar 10, 11, 13, 15, 23, 24, 25, 26, 30, 38, 41, 44, 45, 49, 55, 58, 59, 65, 67, 69, 71 ve 72 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 77 kişi 3 bin 936 lira 70'er kuruş, 8 bilen 1568 kişi 193 lira 25'er kuruş, 7 bilen 16 bin 154 kişi 26 lira 70'er kuruş, 6 bilen 100 bin 174 kişi 4 lira 55'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 167 bin 449 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Ankara'nın Çankaya, İstanbul'un Kadıköy, İzmir'in Karabağlar ve Manisa'nın Sarıgöl ilçelerinden yatırıldığı belirlendi. (AA)

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