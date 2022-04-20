20 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz pazar günü yapılmıştı. Peki 20 Nisan Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...
Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu'nun 20 Nisan Çarşamba günkü çekilişi saat 20.30'da gerçekleştirilecek.
Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...
20 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021
17 Nisan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:
3 - 21 - 23 - 25 - 34 - 11
Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.
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