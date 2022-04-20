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20 Nisan Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

20.04.2022 18:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta. Çarşamba ve Pazar olmak üzere haftada 2 gün gerçekleştirilen şans oyununda kazandıran numaralar merak konusu oldu. Peki 20 Nisan Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 20 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

20 Nisan Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı!

20 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bir önceki çekiliş geçtiğimiz pazar günü yapılmıştı. Peki 20 Nisan Çarşamba Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? 20 Nisan 2022 Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı ve ayrıntılar haberimizde...

20 NİSAN ÇARŞAMBA ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu'nun 20 Nisan Çarşamba günkü çekilişi saat 20.30'da gerçekleştirilecek.

Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar belli olduğunda haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir...

20 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz: https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/cekilis-sonuclari.65.2021

MERAK EDENLER İÇİN

17 NİSAN ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU

17 Nisan Şans Topu çekilişinde kazandıran numaralar:

3 - 21 - 23 - 25 - 34 - 11

MİLLİ PİYANGO ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.

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