20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şans oyunu sevenler tarafından merak konusu oldu. Çekiliş sonucuna, haberimizin içeriğinden veya içerikte yer alan adresten ulaşabilirsiniz. Şans oyununa ilişkin merak edilenler haberimizde...

20 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Nisan 2022 Çarşamba günkü çekilişi saat 21.30'da yapıldı.

Kazandıran numaralar noter huzurunda gerçekleşen canlı yayında açıklandı.

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Nisan 2022 Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

04 13 15 75 79 86 + 12 (JOKER) 69 (SÜPERSTAR)

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

18 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO SONUÇLARI

18 Nisan Çılgın Sayısal Loto sonuçları: 25-27-38-68-73-88-49-23

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ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

