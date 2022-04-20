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  4. 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandımı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandımı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

20.04.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Nisan 2022 Çarşamba akşamı gerçekleştirilen çekilişinde kazandıran numaralar merak konusu oldu. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirilen bu şans oyununda 6 numarayı doğru bilen kişiler büyük ikramiyenin sahibi oluyor. Peki 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve detaylar...

20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandımı? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları nasıl sorgulanır?

20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ile ilgili vatandaşlar araştırma yapmaya başladı. 20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? sorusunun yanıtı şans oyunu sevenler tarafından merak konusu oldu. Çekiliş sonucuna, haberimizin içeriğinden veya içerikte yer alan adresten ulaşabilirsiniz. Şans oyununa ilişkin merak edilenler haberimizde...

20 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı?

20 NİSAN ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLDİ Mİ?

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Nisan 2022 Çarşamba günkü çekilişi saat 21.30'da yapıldı.

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Kazandıran numaralar noter huzurunda gerçekleşen canlı yayında açıklandı.

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ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Nisan 2022 Çarşamba günkü çekilişinde kazandıran numaralar:

04 13 15 75 79 86 + 12 (JOKER) 69 (SÜPERSTAR)

çılgın sayısal loto

Çılgın Sayısal Loto çekilişinin geçmiş sonuçlarını, 'https://www.mynet.com/sans-oyunlari/sayisal-loto-sonuclari' adresinden de sorgulayabilirsiniz.

MERAK EDENLER İÇİN

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18 Nisan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi nasıl oynanıyor?

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIYOR?

Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenmiş olan Çılgın Sayısal Loto kurallarına göre birinci kategori olan “6 bilen”, kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamının doğru tahmin edildiği kombinasyonlardır. 6 bilen vatandaşlar büyük ikramiyeyi kazanmaktadır. İkinci kategori olan “5+1 bilen”, kazanan kombinasyonun 5 numarasının doğru tahmin edildiği ve 6’ıncı numaranın “Joker” numarasına eşit olduğu kombinasyonlar olmaktadır.

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sayısal loto Milli Piyango
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