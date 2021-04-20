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  4. 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, son dakika korona tablosu

20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, son dakika korona tablosu

20.04.2021 18:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20 Nisan koronavirüs tablosu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. En güncel koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından düzenli olarak paylaşılıyor. Türkiye'de son son olarak 19 Nisan'da 318 bin 869 yeni Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 vatandaş ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Peki, 20 Nisan korona tablosu belli oldu mu? İşte, ayrıntılar...

20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte, son dakika korona tablosu

20 Nisan korona tablosu vaka ve hasta sayısı araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden son dakika korona tablosu vaka sayısı ve vefat eden hasta sayısını paylaşıyor. Peki, 20 Nisan'da koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? İşte, ayrıntılar...

20 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

20 Nisan koronavirüs tablosu ilerleyen dakikalarda Sağlık Bakanlığı Covid-19 sayfası üzerinden yayınlanacak.

19 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye'de son 24 saatte 318 bin 869 yeni Covid-19 testi yapıldı, 55 bin 149 kişinin testi pozitif çıktı, 341 vatandaş ise koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Bugün hasta sayısı 2 bin 862 oldu.

Ekran Resmi 2021-04-19 20.15.01

Son 24 saatte 48 bin 947 kişinin Covid-19 tedavisinin sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 736 bin 537'ye ulaştı.

19 Nisan'da toplam test sayısı 44 milyon 87 bin 628'e ulaştı. Toplam verilere göre vaka sayısı 4 milyon 323 bin 596, vefat sayısı 36 bin 267, ağır hasta sayısı ise 3 bin 319 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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koronavirüs (Covid-19) Sağlık Bakanlığı Koronavirüs risk haritası

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