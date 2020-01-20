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  4. 20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 22:20 | Son Güncelleme

On Numara oyununun 911. hafta çekilişi yapıldı. On Numara oyununun 911. hafta çekilişinde 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar liralık ikramiyenin sahibi oldu. İşte MPİ 20 Ocak 2020 Pazartesi On Numara çekiliş sonuçları...

20 Ocak 2020 On Numara çekiliş sonuçları sorgula

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun bu haftaki çekilişinde, kazandıran numaralar 7, 12, 14, 24, 31, 34, 37, 43, 45, 46, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 62, 65, 72, 73, 74 ve 78 olarak belirlendi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 10 bilen 5 kişi, 115 bin 10'ar lira kazanırken; 9 bilen 92 kişi 4 bin 167'şer lira, 8 bilen 2 bin 450 kişi 156'şar lira, 7 bilen 22 bin 365 kişi 24'er lira, 6 bilen 133 bin 457 kişi 4 lira 35'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 233 bin 541 kişi ise 3 lira 10'ar kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların, Adana'nın Yüreğir, Ankara'nın Çankaya, Antalya'nın Muratpaşa, Balıkesir'in Karesi ve Uşak'ın Merkez ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(AA)

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