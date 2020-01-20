20 Ocak Amerikan Basınından Özetler

New York Times, Demokrat Partililer'in, Başkan Trump'ın Senato'daki yargı süreci yaklaşırken yeni tanıkların ifadelerine başvurulması ve daha fazla belgenin değerlendirilmesi için baskı yapmaya devam ettiklerini yazıyor. Gazete, Beyaz Saray'ın azil süreci çerçevesinde Kongre'yle işbirliği yapmayı reddetmesi nedeniyle Trump ve çevresindekilerin Ukrayna'yla olan ilişkileri konusunda bazı boşluklar ortaya çıktığını kaydediyor. Habere göre Trump'ın üst düzey danışmanlarının vereceği ifadeler bu boşlukları doldursa da bunun Trump'ı savunan Cumhuriyetçi senatörlerin tavır değişikliğine gitmesine neden olup olmayacağını bilmek mümkün değil. Dün ABC Televizyonu'nun This Week programına katılan Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu Başkanı Adam Schiff, CIA ve Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in Trump'ı öfkelendirmemek için Ukrayna'ya ilişkin bazı verileri açıklamaktan çekindiğini söyledi. Texas eyaleti Cumhuriyetçi Senatörü John Cornyn ise Adam Schiff'in bu iddiasının, Trump'ın görevden azlini gerektirecek kanıtların son derece zayıf ve yetersiz olduğunu gösterdiğini söyledi. Gazete, Trump'ın kişisel avukatı Rudy Giuliani'yle işbirliği yapan Ukraynalı Lev Parnas'ın son günlerde açığa çıkardığı yeni verilerden önce bile Ukrayna konusundaki bazı kritik soruların yanıtsız kaldığına işaret ediyor. Bu sorulardan biri eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un bir grup diplomat ve danışmanın Ukrayna'yla ilgili jeopolitik pazarlık içine girdiğini söylemesine neden olan gelişmelerin ne olduğuyla ilgili. Bir diğer soru ise Ukrayna'ya yönelik baskı kampanyasının mimarı Rudy Giuliani'nin Trump'ı gelişmelerden ne sıklıkla ve ne ölçüde haberdar ettiği, Trump'ın ise Ukrayna'ya yapılacak askeri yardımı dondurma talimatı konusunda kapalı kapılar ardında neler söylediğiyle ilgili.